Каньє Вест і Джулія Фокс більше не разом

Американський репер Каньє Вест та акторка Джулія Фокс, які, за чутками, перебували у відкритих стосунках, розійшлися.

Пара порвала напередодні Дня святого Валентина, повідомляє Page Six. За їхньою інформацією, ініціаторкою розриву стала Джулія, але колишні залишилися у дружніх відносинах.

До речі, у своєму Instagram Фокс повидаляла всі фото з Вестом у стилі "ми гарна пара" і лишила тільки нейтральні дружні світлини фото instagram@juliafox

А кількома днями раніше інсайдер видання E! News також повідомляв, що причиною напруження між акторкою та репером стала відстань.

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"Джулія перш за все мама. Її сім’я та робота в Нью-Йорку. Вест хотів, щоб вона переїхала до Лос-Анджелесу, але вона не могла цього зробити", – сказав він.

Нагадаємо, репер та акторка почали зустрічатися кілька місяців тому. За цей час пара встигла засвітитися на багатьох вечірках, модних показах та світських івентах.

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