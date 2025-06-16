Ексчоловік Рікі Мартіна показав нові фото їхніх доньки й сина: на кого схожі малі
Колишній чоловік пуерториканського співака Рікі Мартіна, художник Джван Йосеф із нагоди Дня батька поділився новими світлинами їхніх спільних дітей: 6-річної Люсії та 5-річного Ренна.
Він опублікував їх у Instagram.
Підписники заходилися милуватися малечею, причому коментатори одностайні в тім, що Ренн - викапаний Джван, а Люсія вдалася в Рікі.
А ще люди в захваті від світлини, на якій присутні обидва чоловіки, яким після розлучення вдалося зберегти добрі стосунки та разом виховувати дітей.
Нагадаємо, Мартін та Йосеф були одружені 5 років. Чоловіки не збиралися зупинятися на двох спільних нащадках і навіть зробили запас заморожених ембріонів, але не так сталося, як гадалося. Як відомо, в Рікі є ще двоє старших синів, Матео і Валентино, їм уже по 16.
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