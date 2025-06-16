Ексчоловік Рікі Мартіна показав нові фото їхніх доньки й сина: на кого схожі малі

Марія Ткаченко - 16 червня, 12:20
Діти Рікі Мартіна

Рікі Мартін та його ексчоловік Джван Йосеф мають двох спільних дітей

Фото з Instagram Йосефа

Колишній чоловік пуерториканського співака Рікі Мартіна, художник Джван Йосеф із нагоди Дня батька поділився новими світлинами їхніх спільних дітей: 6-річної Люсії та 5-річного Ренна.

Він опублікував їх у Instagram.

Колишній Рікі Мартіна

"Завжди найщасливіший із Днів батька", - зізнався Джван


Підписники заходилися милуватися малечею, причому коментатори одностайні в тім, що Ренн - викапаний Джван, а Люсія вдалася в Рікі.

Діти Рікі Мартіна від сурогатних матерів

Люсію і Ренна для експодружжя виносили сурогатні мами

А ще люди в захваті від світлини, на якій присутні обидва чоловіки, яким після розлучення вдалося зберегти добрі стосунки та разом виховувати дітей.

Рікі Мартін та Джван Йосеф

Рікі та Джван жартують, що їхнє розлучення було настільки дружнім, що їм варто написати про нього книжку

Син Рікі Мартіна

Фани вважають, що Ренн дуже схожий на Йосефа

Молодші діти Рікі Мартіна

А Люсія - копія Мартіна

Тато-художник займається творчим розвитком сина і донечки

Тато-художник займається творчим розвитком сина і донечки

Нагадаємо, Мартін та Йосеф були одружені 5 років. Чоловіки не збиралися зупинятися на двох спільних нащадках і навіть зробили запас заморожених ембріонів, але не так сталося, як гадалося. Як відомо, в Рікі є ще двоє старших синів, Матео і Валентино, їм уже по 16.

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