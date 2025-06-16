Ексчоловік Рікі Мартіна показав нові фото їхніх доньки й сина: на кого схожі малі

Рікі Мартін та його ексчоловік Джван Йосеф мають двох спільних дітей Фото з Instagram Йосефа

Колишній чоловік пуерториканського співака Рікі Мартіна, художник Джван Йосеф із нагоди Дня батька поділився новими світлинами їхніх спільних дітей: 6-річної Люсії та 5-річного Ренна.

Він опублікував їх у Instagram.

"Завжди найщасливіший із Днів батька", - зізнався Джван

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Підписники заходилися милуватися малечею, причому коментатори одностайні в тім, що Ренн - викапаний Джван, а Люсія вдалася в Рікі.

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А ще люди в захваті від світлини, на якій присутні обидва чоловіки, яким після розлучення вдалося зберегти добрі стосунки та разом виховувати дітей.

Рікі та Джван жартують, що їхнє розлучення було настільки дружнім, що їм варто написати про нього книжку

Фани вважають, що Ренн дуже схожий на Йосефа

А Люсія - копія Мартіна

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Нагадаємо, Мартін та Йосеф були одружені 5 років. Чоловіки не збиралися зупинятися на двох спільних нащадках і навіть зробили запас заморожених ембріонів, але не так сталося, як гадалося. Як відомо, в Рікі є ще двоє старших синів, Матео і Валентино, їм уже по 16.



