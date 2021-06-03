"Я називаю його Шакірою": Рікі Мартін розказав про романтику з чоловіком та плани щодо майбутніх дітей

Пуерториканський співак Рікі Мартін, який у 2017-му році побрався з художником Джваном Йосефом, пригадав романтичну історію їхнього знайомства та першої зустрічі.

А ще 49-річний артист чесно відповів на питання, чи планують вони з коханим заводити ще дітлахів.

Про це йшлося в інтерв'ю Рікі журналові People.

Рікі Мартін живе у щасливому шлюбі та виховує з коханим чотирьох дітей

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"Дивіться, я - розкрита книга. Я зараз нічого не приховую. Ми не вагітні", - поділився співак.

"Так, ми хочемо ще. У нас є заморожені ембріони. Я пригадую, як щонеділі в будинку моїх дідуся та бабусі нас, онуків, збиралося 34. Я завжди казав: "Одного дня я хочу відчинити двері мого дому та побачити, як до мене біжить багато діток і говорить: "Татусю, татусю, татку!" Ось про що я завжди мріяв", - зазначив Мартін.

Пара має в запасі заморожені ембріони

Зі слів артиста, в їхній із Джваном оселі панує любов. І чоловіки дуже раді, що четверо дітей, яких вони виховують разом, можуть вільно казати "Я тебе люблю".

Як пригадує Рікі, вони зі Джваном познайомилися в Instagram, обговорюючи мистецтво. Кілька місяців переписувалися в чаті - цілком платонічно, підкреслює артист - а потім зустрілися в Лондоні.

"Я побачив його і сказав: "О, Боже мій. Я з ним одружуся", - розказав Рікі.

Для артиста це перший шлюб

Через рік пара заручилася у тому ж готелі, де відбулася ця доленосна зустріч. Весілля чоловіки зіграли абсолютно спонтанно, коли родичі обох наречених якраз перебували в одному місті.

"Він - найромантичніший із усіх, кого я зустрічав. Він жаліється, що я ніколи для нього не співаю. Але він хороший танцюрист. Я називаю його Шакірою!", - похвалився Мартін.

Рікі та його "Шакіра"

Нагадаємо, старшим синам-двійнятам артиста, Матео та Валентино вже 12 років, доньці Люсії - два, а найменшенькому, Ренну - півтора.

Фото з Instagram Мартіна та Йосефа

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