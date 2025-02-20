Коли ти зірка, але передусім тато: Рікі Мартін прийшов на шкільний івент до 6-річної доньки. Фото
Пуерториканський співак Рікі Мартін у Instagram поділився добіркою рандомних фото, які назбиралися в нього за останній місяць. Одна зі світлин зроблена у школі доньки артиста, Люсії.
53-річний Рікі на ній спілкується з малечею. Цікаво, що на голові в Люсії обідок із цифрою "6", тож, імовірно, то було якесь свято для однокласників із нагоди дня народження дівчинки, якій 6 виповнилося в грудні.
На ще одному фото Мартін демонструє розтяжку в спортзалі, а збоку в його селфі всунувся хтось із нащадків, чи то Люсія, чи то її молодший братик, 5-річний Ренн, який теж має довгі коси.
Старші сини, 16-річні Матео і Валентино теж потрапили в об'єктив зіркового тата. Двійнята продовжують займатися серфінгом.
Як відомо, всіх дітей Рікі виносили сурогатні матері. Донька та молодший син з'явилися в його шлюбі з художником Джваном Йосефом. Чоловіки виховують їх разом.
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