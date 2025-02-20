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Коли ти зірка, але передусім тато: Рікі Мартін прийшов на шкільний івент до 6-річної доньки. Фото

Марія Ткаченко - 20 лютого, 11:15
Рікі Мартін
Фото з Instagram Мартіна

Пуерториканський співак Рікі Мартін у Instagram поділився добіркою рандомних фото, які назбиралися в нього за останній місяць. Одна зі світлин зроблена у школі доньки артиста, Люсії.

53-річний Рікі на ній спілкується з малечею. Цікаво, що на голові в Люсії обідок із цифрою "6", тож, імовірно, то було якесь свято для однокласників із нагоди дня народження дівчинки, якій 6 виповнилося в грудні.

Донька Рікі Мартіна
Рікі Мартін бере активну участь у житті своїх дітей

На ще одному фото Мартін демонструє розтяжку в спортзалі, а збоку в його селфі всунувся хтось із нащадків, чи то Люсія, чи то її молодший братик, 5-річний Ренн, який теж має довгі коси.

Співак Рікі Мартін

Зіркового татка трохи зафотобомбили

Старші сини, 16-річні Матео і Валентино теж потрапили в об'єктив зіркового тата. Двійнята продовжують займатися серфінгом.

Сини Рікі Мартіна від сурогатної матері

Старшим нащадкам Рікі вже 16 років

Артист Рікі Мартін

Шанувальники в захваті від молодого вигляду співака

Фігура Рікі Мартіна

А це що, селфі для Tinder?

Як відомо, всіх дітей Рікі виносили сурогатні матері. Донька та молодший син з'явилися в його шлюбі з художником Джваном Йосефом. Чоловіки виховують їх разом.

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