"Коротше, я Бенджамін Баттон": ексдружина Тищенка без мейкапу похизувалася молодим виглядом

Колишня дружина скандального нардепа Миколи Тищенка, блогерка та власниця салонів краси Алла Барановська у Insta-сторіс показала своє затишне недільне дозвілля з сином, 7-річним Давидом.

Принагідно жінка показалася без мейкапу та похвалилася, що їй не вірять, що їй 28 років.

Алла зводила Давида в кіно на "Панду Кунг-Фу 2" Фото з Instagram Барановської

"Без макіяжу, зі своїм натуральним кольором волосся, коли я говорю, що мені скоро 29, а сину 7, доводиться показувати Дію", - зазначила Алла.

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"Глянула свої фотки 10 років тому і, коротше, я Бенджамін Баттон", - пожартувала вона, маючи на увазі героя фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", який старішав у зворотному напрямку.

Барановська задоволена собою

Нагадаємо, торік Барановська розповіла, як через проблеми з гормонами набрала чимало ваги та потерпала від акне, і як їй вдалося це виправити.