Ексдружина Тищенка у світшоті за $1200 покружляла на тлі сакур в Ужгороді. Фото

Ексдружина нардепа Миколи Тищенка Алла Барановська із настанням тепла не змогла втриматися від імпровізованої весняної фотосесії.

Для неї власниця мережі салонів краси, чиє розлучення, подейкують, було фіктивним, аби приховати майно та бізнес-імперію Тищенка в Ужгороді, покружляла у брендовому луці на тлі цвітіння сакур.

Барановська попозувала у світшоті від Gucci вартістю $1200 (близько 47 тисяч гривень).

"Коли підняла рівень заліза", – написала вона.

В Ужгороді цвітуть не лише сакури, а й бізнес Тищенка фото з Instagram Алли Барановської

До речі, попри розлучення Алла і Микола продовжуюють разом проводити час фото з Instagram

Барановська покружляла у мініспідницчі фото з Instagram Алли Барановської

До речі, Барановська не з тих, хто буде приховувати свій дорогий одяг чи ювелірні вироби. Навпаки, колишня дружина нардепа демонстративно носить все найкраще, що в неї є, та знімається у цьому для свого Instagram.

Нагадаємо, про розлучення Тищенко та Барановської стало відомо у листопаді 2023-го. Причиною негараздів у шлюбі начебто стало життя на відстані через війну.

Водночас, за 4 місяці до розлучення Алла публічно відстоювала честь благовірного в інтерв’ю, виправдовуючи його зашквари.