Прогулювалися та жили в одному ЖК: розлучених Тищенка з Барановською бачили разом в Ужгороді. Відео

Народний депутат Микола Тищенко в січні цього року повідомив про офіційне розлучення з дружиною Аллою Барановською. Утім, є підстави вважати, що це розлучення фіктивне.

Таку думку висували ще минулого року журналісти bihus.info, і такої думки можна дійти, подивившись нове розслідування УП про закарпатські справи Тищенка.

В лютому Микола, який з березня 2021 до середини 2022 року був головою Закарпатської обласної організації партії “Слуга народу”, навідувався до Ужгорода у справах. І так сталося, що зупинявся він в тому самому ЖК, де живе його нібито колишня дружина Алла з сином Давидом.

Алла Барановська і Микола Тищенко в Ужгороді в лютому цього року через місяць після розлучення

Також колишнє подружжя помітили разом на прогулянці.

Звісно, експодружжя могло просто зустрітися заради сина...

Пізніше журналіст Михайло Ткач запитав Тищенка, який розлучився якраз перед відкриттям декларацій, чи розірвання шлюбу є фіктивним.

"Це неправда. Це особисте запитання, вони не стосуються моєї роботи. Не хочу на них відповідати", - заявив по телефону депутат.

А це Тищенко і його охоронці заходять до будинку, в якому в Ужгороді живе Алла Барановська з сином

На уточнююче запитання щодо спільного проживання і побуту з Барановською в Ужгороді, Микола заявив:

"Якщо є порушення закону, звертайтеся в правоохоронні органи. Будь-які стосунки з моєю родиною і моїм сином, це, по-перше, з вашого боку некоректно (питати - ред.), бо моя дитина в Україні, вся родина в Україні і всі зрозуміло де, але я публічна особа, я займаю дуже українську позицію і захищаю свою країну як вмію. Я хочу сказати, в мене неповнолітня дитина без охорони, і тому, якщо ви будете часто це демонструвати, де живе і як живе, на вашій совісті можуть бути питання, по'вязані з його безпекою".

А це Микола наступного дня вийшов з того самого будинку

На запитання, кому належить квартира в Ужгороді, Тищенко відповів:

"Не моя. Я не володію такою інформацією. Це оренда. Не я сплачую".

Барановська, як відомо, на початку повномасштабного вторгнення переїхала з сином до Ужгорода та відкрила там салон краси. Своє розлучення з Тищенком вона досі не коментувала

На доказ того, що розлучення Тищенка і Барановської є фіктивним, також можна згадати той факт, що нещодавно Алла "подарувала" Миколі 12 мільйонів гривень, про що свідчить його декларація.