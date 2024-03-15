Прогулювалися та жили в одному ЖК: розлучених Тищенка з Барановською бачили разом в Ужгороді. Відео
Народний депутат Микола Тищенко в січні цього року повідомив про офіційне розлучення з дружиною Аллою Барановською. Утім, є підстави вважати, що це розлучення фіктивне.
Таку думку висували ще минулого року журналісти bihus.info, і такої думки можна дійти, подивившись нове розслідування УП про закарпатські справи Тищенка.
В лютому Микола, який з березня 2021 до середини 2022 року був головою Закарпатської обласної організації партії “Слуга народу”, навідувався до Ужгорода у справах. І так сталося, що зупинявся він в тому самому ЖК, де живе його нібито колишня дружина Алла з сином Давидом.
Також колишнє подружжя помітили разом на прогулянці.
Пізніше журналіст Михайло Ткач запитав Тищенка, який розлучився якраз перед відкриттям декларацій, чи розірвання шлюбу є фіктивним.
"Це неправда. Це особисте запитання, вони не стосуються моєї роботи. Не хочу на них відповідати", - заявив по телефону депутат.
На уточнююче запитання щодо спільного проживання і побуту з Барановською в Ужгороді, Микола заявив:
"Якщо є порушення закону, звертайтеся в правоохоронні органи. Будь-які стосунки з моєю родиною і моїм сином, це, по-перше, з вашого боку некоректно (питати - ред.), бо моя дитина в Україні, вся родина в Україні і всі зрозуміло де, але я публічна особа, я займаю дуже українську позицію і захищаю свою країну як вмію. Я хочу сказати, в мене неповнолітня дитина без охорони, і тому, якщо ви будете часто це демонструвати, де живе і як живе, на вашій совісті можуть бути питання, по'вязані з його безпекою".
На запитання, кому належить квартира в Ужгороді, Тищенко відповів:
"Не моя. Я не володію такою інформацією. Це оренда. Не я сплачую".
На доказ того, що розлучення Тищенка і Барановської є фіктивним, також можна згадати той факт, що нещодавно Алла "подарувала" Миколі 12 мільйонів гривень, про що свідчить його декларація.