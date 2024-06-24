"Час спливає": експерт пояснив, коли принц Гаррі втратить шанс на повернення до королівської сім'ї
Якщо британський принц Гаррі вже пожалкував про "Мегзіт" та подумує про повернення до королівської родини, то йому з цим краще не баритися.
В цьому переконаний експерт із британської монархії, журналіст Річард Іден.
Свою думку він виклав у шоу Daily Mail "Palace Confidential", повідомляє Page Six.
"Час на повернення спливає, поки його батько - досі король", - зазначив Іден.
На думку експерта, це вікно можливостей для Гаррі зачиниться, щойно після 75-річного Чарльза ІІІ, який бореться з раком, на престолі опиниться Вільям.
"Коли принц Вільям стане королем, я не бачу, щоби він дозволив Гаррі повернутися та знову отримати якусь роль", - зазначив Іден.
Власне, наразі експерт не бачить і ознак того, щоби Гаррі та його дружина Меган Маркл справді хотіли знову стати "працюючими" членами королівської родини.
Але, нагадаємо, подейкують, що принц нещодавно взявся підшукувати собі житло у Британії. Адже з Фрогмор-котеджу, яке мало стати гніздечком герцога та герцогині Сассекських, подружжя минулого літа остаточно виселив Чарльз.
Як відомо, в травні 39-річний Гаррі приїздив до Лондона, але король із сином не зустрівся. За офіційною версією, причиною став щільний графік Його Величності, тоді як інсайдер озвучив іншу версію.
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