"Час спливає": експерт пояснив, коли принц Гаррі втратить шанс на повернення до королівської сім'ї

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Якщо британський принц Гаррі вже пожалкував про "Мегзіт" та подумує про повернення до королівської родини, то йому з цим краще не баритися.

В цьому переконаний експерт із британської монархії, журналіст Річард Іден.

Свою думку він виклав у шоу Daily Mail "Palace Confidential", повідомляє Page Six.

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Торік інша експертка назвала умову, за якої Гаррі могли би прийняти назад до королівської родини Фото Getty Images

"Час на повернення спливає, поки його батько - досі король", - зазначив Іден.

На думку експерта, це вікно можливостей для Гаррі зачиниться, щойно після 75-річного Чарльза ІІІ, який бореться з раком, на престолі опиниться Вільям.

"Коли принц Вільям стане королем, я не бачу, щоби він дозволив Гаррі повернутися та знову отримати якусь роль", - зазначив Іден.

Власне, наразі експерт не бачить і ознак того, щоби Гаррі та його дружина Меган Маркл справді хотіли знову стати "працюючими" членами королівської родини.

На думку експерта, ставши королем, Вільям уже не дозволить молодшому братові повернутися Фото Getty Images

Але, нагадаємо, подейкують, що принц нещодавно взявся підшукувати собі житло у Британії. Адже з Фрогмор-котеджу, яке мало стати гніздечком герцога та герцогині Сассекських, подружжя минулого літа остаточно виселив Чарльз.

Як відомо, в травні 39-річний Гаррі приїздив до Лондона, але король із сином не зустрівся. За офіційною версією, причиною став щільний графік Його Величності, тоді як інсайдер озвучив іншу версію.