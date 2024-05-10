Справа не в зайнятості: друг Чарльза ІІІ назвав справжню причину, чому король не схотів зустрічатися з Гаррі
За офіційною версією, британський принц Гаррі, який днями приїздив до Лондона з нагоди 10-річчя Invictus Games Foundation, не зустрівся з батьком через сильну зайнятість Чарльза ІІІ. Насправді ж причина може бути не в цьому.
Чому 75-річний король вирішив не бачитися з молодшим сином, пояснив Daily Mail один із друзів Чарльза.
"Йому в житті не потрібна драма", - зазначило джерело.
"Гаррі та Меган у останні роки не принесли йому та решті родині нічого, крім хвилювань", - додав інформатор.
Після того, як у Чарльза виявили рак, він рішучо налаштований зосередитися на роботі.
"У певному сенсі, хоча це може прозвучати химерно, онкологічний діагноз навіть додав Його Величності більше енергії", - розказав інший інсайдер, наближений до короля.
"Він кілька десятиліть чекав на те, щоби стати королем, звісно, він розуміє, що його час може бути дуже обмеженим", - додав він.
Зі слів джерела, король прагне встигнути здійснити якомога більше позитивних змін для своєї країни та підданих.
"Чесно кажучи, Гаррі та Меган - болісний відволікаючий фактор, без якого він (Чарльз) може обійтися", - додало джерело.
Нагадаємо, в своїй скандальній книзі спогадів "Запасний" принц Гаррі розказав про "садизм" батька по відношенню до нього, мовляв, Чарльз полюбляв жартувати, що він буцімто не його син. У інтерв'ю Опрі Вінфрі в 2021-му герцог Сассекський заявив, що Чарльз навіть перестав відповідати на його дзвінки.
Як відомо, коли в короля виявили рак, Гаррі одразу примчав із США до Британії, щоби побачити батька. Зустріч тривала близько години і після неї принц одразу відлетів назад. Тим не менш, Гаррі висловив упевненість у тому, що хвороба короля згуртує родину, яку він любить.
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