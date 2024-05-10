Справа не в зайнятості: друг Чарльза ІІІ назвав справжню причину, чому король не схотів зустрічатися з Гаррі

За офіційною версією, британський принц Гаррі, який днями приїздив до Лондона з нагоди 10-річчя Invictus Games Foundation, не зустрівся з батьком через сильну зайнятість Чарльза ІІІ. Насправді ж причина може бути не в цьому.

Чому 75-річний король вирішив не бачитися з молодшим сином, пояснив Daily Mail один із друзів Чарльза.

"Йому в житті не потрібна драма", - зазначило джерело.

Принц Гаррі мешкає у США та нечасто навідується на батьківщину. Зокрема у Сассексі герцог Сассекський не був уже понад 5 років Фото Getty Images

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"Гаррі та Меган у останні роки не принесли йому та решті родині нічого, крім хвилювань", - додав інформатор.

Після того, як у Чарльза виявили рак, він рішучо налаштований зосередитися на роботі.

"У певному сенсі, хоча це може прозвучати химерно, онкологічний діагноз навіть додав Його Величності більше енергії", - розказав інший інсайдер, наближений до короля.

"Він кілька десятиліть чекав на те, щоби стати королем, звісно, він розуміє, що його час може бути дуже обмеженим", - додав він.

Чарльз ІІІ не бажає відолікатися від важливих справ на "драми" молодшого сина? Фото Getty Images

Зі слів джерела, король прагне встигнути здійснити якомога більше позитивних змін для своєї країни та підданих.

"Чесно кажучи, Гаррі та Меган - болісний відволікаючий фактор, без якого він (Чарльз) може обійтися", - додало джерело.

Нагадаємо, в своїй скандальній книзі спогадів "Запасний" принц Гаррі розказав про "садизм" батька по відношенню до нього, мовляв, Чарльз полюбляв жартувати, що він буцімто не його син. У інтерв'ю Опрі Вінфрі в 2021-му герцог Сассекський заявив, що Чарльз навіть перестав відповідати на його дзвінки.

Як відомо, коли в короля виявили рак, Гаррі одразу примчав із США до Британії, щоби побачити батька. Зустріч тривала близько години і після неї принц одразу відлетів назад. Тим не менш, Гаррі висловив упевненість у тому, що хвороба короля згуртує родину, яку він любить.



