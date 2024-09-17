Експомічника президента Сергія Шефіра бачили в Мілані коло 5-зіркового готелю. Фото
Минулого вікенду колишнього першого помічника президента Зеленського, Сергія Шефіра бачили біля 5-зіркового готелю "Principe di Savoia" у Мілані.
На фото, зроблених пильною читачкою УП, 60-річний Шефір виходить із готелю з валізою. У цей час на нього на вулиці вже чекає якась жінка, теж з валізою.
Як відомо, у березні цього року Зеленський звільнив кількох своїх радників, зокрема і Шефіра.
Коли саме Шефір виїхав за кордон - невідомо. 60 років йому виповнилося у травні. Його старший брат Борис Шефір, який любить російську культуру, теж перебуває за кордоном і не збирається повертатися до закінчення війни.
Нагадаємо, нещодавно у Варшаві читачі УП також зазнімкували скандального бізнесмена Олександра Слобоженка.
Фото на головній - Макс Требухов
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