Експомічника президента Сергія Шефіра бачили в Мілані коло 5-зіркового готелю. Фото

Минулого вікенду колишнього першого помічника президента Зеленського, Сергія Шефіра бачили біля 5-зіркового готелю "Principe di Savoia" у Мілані.

На фото, зроблених пильною читачкою УП, 60-річний Шефір виходить із готелю з валізою. У цей час на нього на вулиці вже чекає якась жінка, теж з валізою.

Шефіра вже не вперше бачать у Мілані читачі УП, і ось нарешті є фотопідтвердження Фото УП

Цікаво, що це за жінка з Шефіром у Мілані Фото УП

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Як відомо, у березні цього року Зеленський звільнив кількох своїх радників, зокрема і Шефіра.

Коли саме Шефір виїхав за кордон - невідомо. 60 років йому виповнилося у травні. Його старший брат Борис Шефір, який любить російську культуру, теж перебуває за кордоном і не збирається повертатися до закінчення війни.

Нагадаємо, нещодавно у Варшаві читачі УП також зазнімкували скандального бізнесмена Олександра Слобоженка.

Фото на головній - Макс Требухов