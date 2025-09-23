Ексзаступник генпрокурора Вербицький у спортивках і з ланцюгом на шиї згадав "буремні дев'яності" на вечірці в Одесі. Фото
Колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, який був звільнений з посади минулого літа, у компанії друзів та подружки розважився на пишному святі в бандитському стилі.
Кадрами з події поділилась у Facebook його обраниця, Христина Ільницька. Вечірка проходила в Одесі, а локація була прикрашена в естетиці 90-х. Гості своїми яскравими луками також передали атмосферу тих часів.
"Днюха у брата вышла понтовая", — прокоментував колишній заступник генпрокурора вечірку.
До речі, минулого року "Українська правда" розповідала про елітну нерухомість колишнього заступника генпрокурора.
А нещодавно стали відомі деталі пишного весілля доньки міністра економіки часів Януковича Миколи Злочевського в італійському замку.
Меладзе у Куршевелі відмовився відповідати на питання про війну та втік від журналістів УП. ВІДЕО
Сердючка, Лагутенко та колишня Ярославського: винуватиця скандалу з Остапчуком на Міконосі показала фото з тієї вечірки
Експрокурор Ільницький та експрацівниця ДБР Москва обурили мережу помпезною весільною гулянкою під час війни. ВІДЕО