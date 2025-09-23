Ексзаступник генпрокурора Вербицький у спортивках і з ланцюгом на шиї згадав "буремні дев'яності" на вечірці в Одесі. Фото

Карина Тімкова - 23 вересня, 15:51

Колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, який був звільнений з посади минулого літа, у компанії друзів та подружки розважився на пишному святі в бандитському стилі.

Кадрами з події поділилась у Facebook його обраниця, Христина Ільницька. Вечірка проходила в Одесі, а локація була прикрашена в естетиці 90-х. Гості своїми яскравими луками також передали атмосферу тих часів.

Ексзаступник генпрокурора Вербицький з подружкою розважився на вечірці в стилі бандитів

Пара постаралася передати естетику вуличних банд

Фото facebook kristina.ilnitskaya
Ексзаступник генпрокурора Вербицький повеселився на бандитській тусовці

Компанія зібралася привітати свого друга Андрія з днем народження


Ексзаступник генпрокурора Вербицький прийшов на вечірку в стилі 90-х

Іменинник у малиновому піджаку та з ланцюгом на шиї вдав із себе авторитета з 90-х

Ексзаступник генпрокурора Вербицький в образі бандита повеселився на вечірці
Колишній заступник генпрокурора в естетиці бандитів 90-х - оце так іронія
Ексзаступник генпрокурора Вербицький показав подружку на вечірці

Зате дамі серця Вербицького явно сподобалася вечірка

Ексзаступник генпрокурора Вербицький з подружкою потусив на вечірці в стилі бандитів

Дехто б волів забути 90-ті, але не друзі Вербицького

"Днюха у брата вышла понтовая", — прокоментував колишній заступник генпрокурора вечірку.

Ексзаступник генпрокурора Вербицький побував на вечірці в стилі 90-х


Ексзаступник генпрокурора Вербицький з коханою засвітився на вечірці в стилі дев'яностих

Обраниця Дмитра попозувала на тлі неону та графіті

До речі, минулого року "Українська правда" розповідала про елітну нерухомість колишнього заступника генпрокурора.

А нещодавно стали відомі деталі пишного весілля доньки міністра економіки часів Януковича Миколи Злочевського в італійському замку.

