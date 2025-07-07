Дівич-вечір на яхті в Дубаї та весілля за мільйон євро: як Злочевський дочку в Італії заміж видавав. Відео
У стародавньому замку в передмісті Флоренції впродовж трьох днів святкували весілля доньки міністра економіки часів Януковича Миколи Злочевського - Ганни і її коханого, онука, сина і племінника медичних монополістів Антона Фісталя.
Як йдеться у матеріалі УП, палац Castelfalfi знаходиться у самому серці італійської Тоскани. Сьогодні це зірковий готель класу люкс, вартість доби в якому коштує від 85 тисяч гривень. За даними профільних агентств, весілля з усіма послугами могло обійтися у мільйон євро.
У перший день заходу серед гостей був помічений Хрістос Сіліциоціс - чоловік ексдиректорки головної газовидобувної компанії Злочевського - "Burisma" з дружиною Христиною Софоклеус та брат Миколи Злочевського - Владислав з дружиною Катериною.
На другий день весілля також була присутня старша донька Злочевського - Карина. На парковці помітили її авто - білий Mercedes s coupe. Також був помічений сам Микола Злочевський з дружиною Наталею.
Весіллю передував яскравий дівич-вечір, який Ганна Злочевська відгуляла з подругами на яхті в Дубаї.
Докладніше про весілля дочки Злочевського дивіться у матеріалі Михайла Ткача:
Нагадаємо, ще 10 років тому Микола Злочевський був відомий своїм брендом взуття ZLOCCI. Також він любив коштовні годинники і риболовлю на Ямайці.