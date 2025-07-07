Дівич-вечір на яхті в Дубаї та весілля за мільйон євро: як Злочевський дочку в Італії заміж видавав. Відео

У стародавньому замку в передмісті Флоренції впродовж трьох днів святкували весілля доньки міністра економіки часів Януковича Миколи Злочевського - Ганни і її коханого, онука, сина і племінника медичних монополістів Антона Фісталя.

Як йдеться у матеріалі УП, палац Castelfalfi знаходиться у самому серці італійської Тоскани. Сьогодні це зірковий готель класу люкс, вартість доби в якому коштує від 85 тисяч гривень. За даними профільних агентств, весілля з усіма послугами могло обійтися у мільйон євро.

Місце, до Злочевський гуляв весілля молодшої доньки

У перший день заходу серед гостей був помічений Хрістос Сіліциоціс - чоловік ексдиректорки головної газовидобувної компанії Злочевського - "Burisma" з дружиною Христиною Софоклеус та брат Миколи Злочевського - Владислав з дружиною Катериною.

На другий день весілля також була присутня старша донька Злочевського - Карина. На парковці помітили її авто - білий Mercedes s coupe. Також був помічений сам Микола Злочевський з дружиною Наталею.

На свято прибуло близько 150 гостей

Весіллю передував яскравий дівич-вечір, який Ганна Злочевська відгуляла з подругами на яхті в Дубаї.

В білому - наречена

Ганна Злочевська під час дівич-вечірок у Дубаї

Було гаряче

А це наречений

Докладніше про весілля дочки Злочевського дивіться у матеріалі Михайла Ткача:

Нагадаємо, ще 10 років тому Микола Злочевський був відомий своїм брендом взуття ZLOCCI. Також він любив коштовні годинники і риболовлю на Ямайці.