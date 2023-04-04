Меладзе у Куршевелі відмовився відповідати на питання про війну та втік від журналістів УП. ВІДЕО
Співак Валерій Меладзе вирішив забути усі свої висловлення проти війни та обрав зручність і комфорт у росії, яка намагається знищити Україну, де він навчався і жив.
Зокрема, артист не захотів позбуватися можливості відпочивати на улюбленому курорті росіян - Куршевелі. Саме там його зустріли журналісти УП і запитали про війну.
Як видно на відео, Меладзе побоявся щось казати на камеру та намагався поговорити з Михайлом Ткачом без запису.
Валерія супроводжував старший син Костя, який затуляв камеру УП, та дружина Альбіна Джанабаєва, яка теж намагалася забрати чоловіка від журналістів.
Цікаво, що у компанії Меладзе також була дружина заступника міністра оборони росії Тимура Іванова, Світлана Іванова.
Нагадаємо, у січні цього року під час одного з корпоративів Меладзе на автоматі вигукнув "Героям Слава!" у відповідь на "Слава Україні", після чого мав проблеми в росії.
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