Меладзе у Куршевелі відмовився відповідати на питання про війну та втік від журналістів УП. ВІДЕО

Співак Валерій Меладзе вирішив забути усі свої висловлення проти війни та обрав зручність і комфорт у росії, яка намагається знищити Україну, де він навчався і жив.

Зокрема, артист не захотів позбуватися можливості відпочивати на улюбленому курорті росіян - Куршевелі. Саме там його зустріли журналісти УП і запитали про війну.

Як видно на відео, Меладзе побоявся щось казати на камеру та намагався поговорити з Михайлом Ткачом без запису.

Ще до того, як Михайло озвучив питання про війну, Меладзе охоче дивився у камеру

Валерія супроводжував старший син Костя, який затуляв камеру УП, та дружина Альбіна Джанабаєва, яка теж намагалася забрати чоловіка від журналістів.

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Це старший син Валерія та Альбіни, Костянтин

Меладзе хотів поговорити не на камеру

Джанабаєва без мейкапу не очікувала побачити в Куршевелі українських журналістів

Цікаво, що у компанії Меладзе також була дружина заступника міністра оборони росії Тимура Іванова, Світлана Іванова.

Дружина заступника Шойгу, Світлана Іванова з сумкою від Hermes (ціна якої стратує від 8 тисяч доларів) спокійно собі тусить у Куршевелі, і ніякі санкції на неї не впливають

Як бачимо, Меладзе і Джанабаєва чудово проводять час у компанії російських друзів, які спонсорують війну

Нагадаємо, у січні цього року під час одного з корпоративів Меладзе на автоматі вигукнув "Героям Слава!" у відповідь на "Слава Україні", після чого мав проблеми в росії.

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