Меладзе у Куршевелі відмовився відповідати на питання про війну та втік від журналістів УП. ВІДЕО

Співак Валерій Меладзе вирішив забути усі свої висловлення проти війни та обрав зручність і комфорт у росії, яка намагається знищити Україну, де він навчався і жив.

Зокрема, артист не захотів позбуватися можливості відпочивати на улюбленому курорті росіян - Куршевелі. Саме там його зустріли журналісти УП і запитали про війну.

Як видно на відео, Меладзе побоявся щось казати на камеру та намагався поговорити з Михайлом Ткачом без запису.

Ще до того, як Михайло озвучив питання про війну, Меладзе охоче дивився у камеру

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Валерія супроводжував старший син Костя, який затуляв камеру УП, та дружина Альбіна Джанабаєва, яка теж намагалася забрати чоловіка від журналістів.

Це старший син Валерія та Альбіни, Костянтин

Меладзе хотів поговорити не на камеру

Джанабаєва без мейкапу не очікувала побачити в Куршевелі українських журналістів

Цікаво, що у компанії Меладзе також була дружина заступника міністра оборони росії Тимура Іванова, Світлана Іванова.

Дружина заступника Шойгу, Світлана Іванова з сумкою від Hermes (ціна якої стратує від 8 тисяч доларів) спокійно собі тусить у Куршевелі, і ніякі санкції на неї не впливають

Як бачимо, Меладзе і Джанабаєва чудово проводять час у компанії російських друзів, які спонсорують війну

Нагадаємо, у січні цього року під час одного з корпоративів Меладзе на автоматі вигукнув "Героям Слава!" у відповідь на "Слава Україні", після чого мав проблеми в росії.

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