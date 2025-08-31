Гасанова вдруге стала мамою: як назвали дитину

До речі, саме Ельвіра Гасанова розробила дизайн футболки для мерчу, приуроченого до 25-річчя Української правди. Її можна отримати, вступивши в Клуб читачі УП Фото з Instagram Ельвіри Гасанової

Дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова вдруге стала мамою та розсекретила стать та ім'я дитини.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Ельвіра стала мамою хлопчика Давіда та навіть показала фото його маленького кулачка.

"Вітайте, Даміров Давід Ехтірам огли ! 5100 це вам не жарти", - написала Гасанова.

Дизайнерка здивувала вагою малюка

Нагадаємо, вперше про свою другу вагітність Ельвіра Гасанова повідомила у квітні цього року.

Як відомо, у дизайнерки та її чоловіка Ехтірама є спільна старша донька Айрін.