Гасанова вдруге стала мамою: як назвали дитину

Юлія Леськова - 31 серпня, 09:30
Ельвіра Гасанова позує для фото

Фото з Instagram Ельвіри Гасанової

Дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова вдруге стала мамою та розсекретила стать та ім'я дитини.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Ельвіра стала мамою хлопчика Давіда та навіть показала фото його маленького кулачка.


"Вітайте, Даміров Давід Ехтірам огли ! 5100 це вам не жарти", - написала Гасанова. 

Ельвіра Гасанова знову стала мамою

Дизайнерка здивувала вагою малюка

Нагадаємо, вперше про свою другу вагітність Ельвіра Гасанова повідомила у квітні цього року. 

Як відомо, у дизайнерки та її чоловіка Ехтірама є спільна старша донька Айрін. 

