Гасанова вдруге стала мамою: як назвали дитину
Дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова вдруге стала мамою та розсекретила стать та ім'я дитини.
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
Ельвіра стала мамою хлопчика Давіда та навіть показала фото його маленького кулачка.
"Вітайте, Даміров Давід Ехтірам огли ! 5100 це вам не жарти", - написала Гасанова.
Нагадаємо, вперше про свою другу вагітність Ельвіра Гасанова повідомила у квітні цього року.
Як відомо, у дизайнерки та її чоловіка Ехтірама є спільна старша донька Айрін.
