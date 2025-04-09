"Якщо іти крізь бурю — то з сенсом": дизайнерка Гасанова чуттєвими фото повідомила про другу вагітність

Дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова повідомила, що вагітна вдруге.

У своєму Instagram вона поділилася своїми переживаннями з приводу материнства. Вона зізналася, що друга дитина стала для неї неочікуваністю.

"У мене була чітка стратегія. Весь грудень я жартувала з подругами: "Мій ліміт — одна дитина. Айлін активна, як TikTok у 2019-му. Я щойно схудла зі 137 до 75 кг. Я не збираюся знову носити на собі ще когось, окрім відповідальності за майбутнє. І взагалі — вагітність під час повномасштабної? Ні, дякую". Всесвіт посміхнувся. І такий: "Тримай" — і кинув мені нову душу", — написала 33-річна власниця GASANOVA.

Модельєрка чекає на другу дитинку Фото Instagram

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Гасанова також опублікувала добірку вагітних фото, на яких вже помітно виділявся її округлий животик.

Ельвіра зі своїм чоловіком Ехтірамом

Засновниця Gasanova похизувалася округлим животиком

"Сьогодні я вагітна. І так, здається, третя світова вже стукає у двері, але моє тіло знову вирішило дати життя. Я боюся. Я злюся. Але я також сміюся і плачу, коли думаю, як цей маленький всередині вже змінює мене. Бо якщо вже й іти крізь бурю — то з сенсом. А поки — я їм пасту з нуту, приймаю вітаміни і намагаюся не з’їсти весь світ. Бо в мені росте новий", — додала модельєрка.

Вона розповіла, що вагітність була для неї сюрпризом

Також засновниця бренду згадала важливу для неї нагороду, яку отримала на премії "УП100 Сила жінок".

Майбутня старша сестра Айлін вже обирає ім'я для малюка

Нещодавно Ельвіра спеціально для ТаблоID розповіла про розвиток свого бренду та плани на майбутнє.

До речі, бренд Gasanova носять українські моделі, світові зірки і навіть Олена Зеленська.

А серед інших дизайнерок, які стали мамами, можна згадати ​​Валерію Гузему. Вона народила донечку у березні цього року.