"Вибачай, Міучча!": Емма Уотсон туфлею Prada наколола льоду для коктейля. Відео

Марія Ткаченко 26 січня, 18:00

Британська акторка Емма Уотсон несподівано продемонструвала, що є напрочуд вправною (і винахідливою) барменкою.

У відео для British Vogue 33-річна зірка "Гаррі Поттера" приготувала декілька коктейлів: еспресо мартіні, брамбл, джин сауер, веспер мартіні та шпрітц "Емма".

Якщо Уотсон набридне акторство, в неї є запасна професія

Якщо Уотсон набридне акторство, в неї є запасна професія

Скріншоти з відео з YuoTube

Змішувала напої Уотсон за нотатками, а коли не знайшла, чим наколоти льоду, то не розгубилася і використала одну зі своїх туфельок Prada.

"Вибачай, Міучча!", - звернулася Емма до дизайнерки.

Емма дійшла висновку, що для подрібнення льоду туфля навіть зручніша, ніж качалка

Емма дійшла висновку, що для подрібнення льоду туфля навіть зручніша, ніж качалка

"Не думаю, що Міучча міркувала про це, коли створювала це взуття, але можу засвідчити: це чудове кухонне знаряддя", - заявила акторка.

До речі, для виконання одного з завдань до Емми приєднався її молодший брат Алекс Уотсон.

Емма з Алексом змагалися, хто швидше приготує веспер мартіні. Брат акторки переміг, зате в неї була красивіша подача

Емма з Алексом змагалися, хто швидше приготує веспер мартіні. Брат акторки переміг, зате в неї була красивіша подача

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, Емма вважає, що здорові стосунки з алкоголем має завдяки батькам, які з 7 років дозволяли їй пити вино.

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