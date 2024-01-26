"Вибачай, Міучча!": Емма Уотсон туфлею Prada наколола льоду для коктейля. Відео

Британська акторка Емма Уотсон несподівано продемонструвала, що є напрочуд вправною (і винахідливою) барменкою.

У відео для British Vogue 33-річна зірка "Гаррі Поттера" приготувала декілька коктейлів: еспресо мартіні, брамбл, джин сауер, веспер мартіні та шпрітц "Емма".

Якщо Уотсон набридне акторство, в неї є запасна професія Скріншоти з відео з YuoTube

Змішувала напої Уотсон за нотатками, а коли не знайшла, чим наколоти льоду, то не розгубилася і використала одну зі своїх туфельок Prada.

"Вибачай, Міучча!", - звернулася Емма до дизайнерки.

Емма дійшла висновку, що для подрібнення льоду туфля навіть зручніша, ніж качалка

"Не думаю, що Міучча міркувала про це, коли створювала це взуття, але можу засвідчити: це чудове кухонне знаряддя", - заявила акторка.

До речі, для виконання одного з завдань до Емми приєднався її молодший брат Алекс Уотсон.

Емма з Алексом змагалися, хто швидше приготує веспер мартіні. Брат акторки переміг, зате в неї була красивіша подача

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Нагадаємо, Емма вважає, що здорові стосунки з алкоголем має завдяки батькам, які з 7 років дозволяли їй пити вино.



