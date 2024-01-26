"Вибачай, Міучча!": Емма Уотсон туфлею Prada наколола льоду для коктейля. Відео
Британська акторка Емма Уотсон несподівано продемонструвала, що є напрочуд вправною (і винахідливою) барменкою.
У відео для British Vogue 33-річна зірка "Гаррі Поттера" приготувала декілька коктейлів: еспресо мартіні, брамбл, джин сауер, веспер мартіні та шпрітц "Емма".
Змішувала напої Уотсон за нотатками, а коли не знайшла, чим наколоти льоду, то не розгубилася і використала одну зі своїх туфельок Prada.
"Вибачай, Міучча!", - звернулася Емма до дизайнерки.
"Не думаю, що Міучча міркувала про це, коли створювала це взуття, але можу засвідчити: це чудове кухонне знаряддя", - заявила акторка.
До речі, для виконання одного з завдань до Емми приєднався її молодший брат Алекс Уотсон.
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Нагадаємо, Емма вважає, що здорові стосунки з алкоголем має завдяки батькам, які з 7 років дозволяли їй пити вино.