Емма Уотсон і Скарлетт Йоханссон у схожих міні оголили плечі та ніжки на модному шоу. ФОТО

Британська акторка Емма Уотсон не велика прихильниця світських вечірок. Так само, як і її колега Скарлетт Йоханссон.

Проте заради нової колекції бренду Prada обидві зробили виключення.

Ба більше акторки, не змовляючись, вбралися у схожі образи. Зірки обрали маленькі чорні сукні з відкритими плечима, які доповнили човниками на шпильці.

Емма в образі від Prada відвідала показ бренду фото Getty Images

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До речі, Уотсон хоч і обирає зазвичай стильні луки, та все ж ніхто не застрахований від курйозів. Зірка якось показалася в рекламі джину. Для зйомки обравши чудернацької конструкції сукню.

Йоханссон у схожому луці теж від Prada попозувала перед камерами фото Getty Images

Йоханссон же частенько обирає для зйомок та виходів образ гламурної діви у стилі "старого Голлівуду".

Нагадаємо, в межах осінніх Тижнів моди чимало зірок відвідують покази іменитих дизайнерів. Наприклад, Демі Мур нещодавно засвітила соски на шоу Fendi, а Хелена Крістенсен приміряла "сукню мрії".