Емма Уотсон і Скарлетт Йоханссон у схожих міні оголили плечі та ніжки на модному шоу. ФОТО
Британська акторка Емма Уотсон не велика прихильниця світських вечірок. Так само, як і її колега Скарлетт Йоханссон.
Проте заради нової колекції бренду Prada обидві зробили виключення.
Ба більше акторки, не змовляючись, вбралися у схожі образи. Зірки обрали маленькі чорні сукні з відкритими плечима, які доповнили човниками на шпильці.
До речі, Уотсон хоч і обирає зазвичай стильні луки, та все ж ніхто не застрахований від курйозів. Зірка якось показалася в рекламі джину. Для зйомки обравши чудернацької конструкції сукню.
Йоханссон же частенько обирає для зйомок та виходів образ гламурної діви у стилі "старого Голлівуду".
Нагадаємо, в межах осінніх Тижнів моди чимало зірок відвідують покази іменитих дизайнерів. Наприклад, Демі Мур нещодавно засвітила соски на шоу Fendi, а Хелена Крістенсен приміряла "сукню мрії".