Фактурний жакет від Літковської та елегантні палацо: лук першої леді на зустрічі з королевою Каміллою. Фото

29-го лютого під час свого візиту до Великої Британії перша леді Олена Зеленська зустрілася з королевою Каміллою, щоби подякувати за підтримку України протягом двох років повномасштабного вторгнення.

Фото з зустрічі оприлюднили у соцмережах Зеленської.

Для аудієнції у її Величності в Кларенс-хаусі перша леді обрала фактурний короткий жакет кремового кольору від бренду Litkovska, чорні брюки-палацо та чорні туфлі-човники. Образ вона доповнила сережками з перлинами від Gunia.

Королева Камілла в улюбленій синій сукні від Anna Valentine зустрілася з Оленою Зеленською Фото пресслужби

Реклама:

"...Під час візиту до Великої Британії рада зустрітися з Її Величністю Королевою Каміллою. Подякувала королівській родині та всьому Сполученому Королівству за послідовну підтримку України, за прихисток 200 тисяч українських біженців і регулярні зустрічі з ними (Король і Королева не раз відвідували Український центр у Лондоні). Впевнена, наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Продовжуємо відстоювати їх разом", - зауважила Зеленська у пості в Instagram.

Перша леді вигуляла кремово-чорний елегантний лук

Нагадаємо, Зеленська прибула до Британії 28-го лютого і вже встигла вигуляти образ із блузкою люксового бренду.