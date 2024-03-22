Бойовитий Макрон: фото, де президент Франції гамселить боксерську грушу, підірвали Інтернет
Французький президент Еммануель Макрон, якого зазвичай публіка бачить при краватці та у костюмі, вразив мережу м'язами, які, як виявилося, під ним ховає.
46-річного керманича під час тренування з боксу зазнімкувала фотографиня Соазі де Муасоньє. Чорно-білі світлини, зроблені 19-го березня, вона запостила у Instagram.
Лютий вираз обличчя Еммануеля та завзяття, з яким він лупцює грушу, багато кому видалися знаковими на тлі нещодавніх закликів політика до європейських лідерів посилити допомогу Україні, яка протистоїть російській агресії.
Макрона в мережі порівнюють із Роккі Бальбоа, пише The Guardian.
Журнал Femme Actuelle відзначив, що "чоловік Бріджит Макрон" на фото "виглядає рішучо, неначе хоче вступити у битву зі своїм опонентом".
Знайшлися й критики. Наприклад, депутатка Національної асамблеї Франції Сандрін Руссо у Twitter назвала такі фото президента "поразкою прогресивізму" та "убогістю політичної комунікації".
А письменник та професор історії Університету Лотарингії Ерік Ансо зазначив, що світлини є "частиною неопопулістської маскулінності, яку сьогодні полюбляють певні лідери, починаючи з майстра цього жанру (дотепер) Владіміра Путіна".
Нагадаємо, російський правитель свого часу регулярно демонстрував підданим свій голий торс.
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