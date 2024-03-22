Бойовитий Макрон: фото, де президент Франції гамселить боксерську грушу, підірвали Інтернет

Французький президент Еммануель Макрон, якого зазвичай публіка бачить при краватці та у костюмі, вразив мережу м'язами, які, як виявилося, під ним ховає.

46-річного керманича під час тренування з боксу зазнімкувала фотографиня Соазі де Муасоньє. Чорно-білі світлини, зроблені 19-го березня, вона запостила у Instagram.

Еммануель Макрон займається боксом двічі на тиждень Фото з Instagram де Муасоньє

Лютий вираз обличчя Еммануеля та завзяття, з яким він лупцює грушу, багато кому видалися знаковими на тлі нещодавніх закликів політика до європейських лідерів посилити допомогу Україні, яка протистоїть російській агресії.

Реклама:

Макрона в мережі порівнюють із Роккі Бальбоа, пише The Guardian.

Журнал Femme Actuelle відзначив, що "чоловік Бріджит Макрон" на фото "виглядає рішучо, неначе хоче вступити у битву зі своїм опонентом".

Уявляє, що це Путін?

Знайшлися й критики. Наприклад, депутатка Національної асамблеї Франції Сандрін Руссо у Twitter назвала такі фото президента "поразкою прогресивізму" та "убогістю політичної комунікації".

А письменник та професор історії Університету Лотарингії Ерік Ансо зазначив, що світлини є "частиною неопопулістської маскулінності, яку сьогодні полюбляють певні лідери, починаючи з майстра цього жанру (дотепер) Владіміра Путіна".

А для хороших песиків у татка є інший вираз обличчя

Нагадаємо, російський правитель свого часу регулярно демонстрував підданим свій голий торс.

Фото Getty Images