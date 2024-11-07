Решетнік розказав, чи готовий до четвертої дитини, скільки заробляє і чому став будувати будинок мрії під час війни

Ведучий "Холостяка-13" Григорій Решетнік Фото з Instagram Решетніка

Телеведучий Григорій Решетнік зізнався, що між ним і його дружиною Христиною іноді трапляються сварки.

Як їх сприймають діти, яких у пари (поки що) троє, чи готовий чоловік до збільшення родини і який будинок мрії вони з Христиною будують, чоловік розказав "Слава +".

Зі слів Решетніка, вони з дружиною намагаються не сперечатися при синах: Іванові, Дмитрові та Олександрі.

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"Діти в нас рідко бачать, як ми можемо з'ясовувати стосунки, в них починається трошки тремор, вони так бояться через те, що це рідко для них. Якби це буденність була, там прийшов, вгатив маму, переступили, пішли, а потім мама тата...", - пожартував він.

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"А оскільки це дуже рідко, то вони не знають, як реагувати, тому вони: "Так, помиріться!". Востаннє Іван узагалі мене за руку взяв: "Тато, обійми маму, помиріться при нас, ви маєте поцілуватися", так нас мирять. І ти обеззброєний просто", - пояснив він.

41-річний Григорій хоче ще дітей, але не просто зараз.

"Я готовий, але враховуючи, що в останній місяць то то в туалетах, то в паркінгах, в бомбосховищах, носимся, дуже складно ще з маляткою на руках, і ще складніше - це пройти цю вагітність для мами, це найскладніше. Тому я захоплююсь жінками, хто зараз вагітний - шахеди, випробування, тривоги, дуже складно для організму, просто героїчні жінки. Але я хочу ще дітей", - запевнив він.

У пари троє синів: 11-річний Іван, 7-річний Дмитро і майже 4-річний Олександр

Телеведучий ствердно відповів на запитання, чи складає його заробіток 150 тисяч доларів на рік.

"Я сподіваюсь, що складає. Але я не підраховую річний заробіток", - зазначив Решетнік.

Тим не менш, дохід дозволив зірковій родині взятися за зведення омріяного власного будинку. Він буде двоповерховим, на понад 150 квадратів. Решетніки обрали котеджне містечко з охороною, бо безпека для них дуже важлива. Зараз дім на стадії штукатурних робіт.

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"Ми живемо на зйомній квартирі, на дуже високому поверсі, дуже складно переносяться ночі, і ми прийняли рішення будувати будинок. Ми будуємо будинок мрії, складно все вдається, дорого дуже, троє дітей і будинок, але так поступово-поступово, як вдасться. Ми навіть терміни не ставим, просто будуємся. Але це свідчить про те, що ми віримо в Україну, віримо в перемогу і тут хочемо заякоритись. Дуже часто пишуть, чи готові ви переїхати в інші країни можливо? Ні. Решетніки з Україною разом до кінця", - наголосив телеведучий.

Нагадаємо, хореографка Ілона Гвоздьова вже давно живе з сім'єю в будинку під Києвом, який добудовувала після початку повномасштабної війни. А от дім Володимира Остапчука та його ексдружини Христини поки стоїть незавершеним та порожнім, позаяк колишнє подружжя не може домовитися між собою про його розподіл.



