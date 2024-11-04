"Коли діти в школі": Решетнік помилувався танцем дружини на столі. Відео
Ведучий телешоу "Холостяк" Григорій Решетнік поділився у Instagram кумедним відео зі своєю дружиною Христиною.
Чоловік зняв танці коханої на столі.
"Канікули закінчились", - написав Григорій.
"Коли діти пішли до школи, у нашої мами розпочинаються свої ігри", - каже він за кадром.
Як відомо, Решетніки одружені вже 14 років. Їхньому старшому синові, Івану 11, середньому, Дмитрові - 7, а молодшому, Олександру наприкінці листопада виповниться 4.
Нагадаємо, телеведучий Тімур Мірошниченко, батько чотирьох дітей нещодавно зізнався, що інколи йому доводиться підвищувати вдома голос.
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