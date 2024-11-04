"Коли діти в школі": Решетнік помилувався танцем дружини на столі. Відео

Марія Ткаченко 4 листопада, 12:45
Христина Решетнік та Григорій Решетнік

Христина та Григорій Решетніки

Ведучий телешоу "Холостяк" Григорій Решетнік поділився у Instagram кумедним відео зі своєю дружиною Христиною.

Чоловік зняв танці коханої на столі.

"Канікули закінчились", - написав Григорій.

"Коли діти пішли до школи, у нашої мами розпочинаються свої ігри", - каже він за кадром.

Як відомо, Решетніки одружені вже 14 років. Їхньому старшому синові, Івану 11, середньому, Дмитрові - 7, а молодшому, Олександру наприкінці листопада виповниться 4.

Діти Григорія Решетніка

Решітніки-молодші, мабуть, не давали батькам занудьгувати на канікулах

Нагадаємо, телеведучий Тімур Мірошниченко, батько чотирьох дітей нещодавно зізнався, що інколи йому доводиться підвищувати вдома голос.

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