Холлі Беррі з нагоди 20-річчя "Жінки-кішки" прикрила голі груди котами для бешкетних фото
Днями виповнилося 20 років фільму "Жінка-кішка", де роль супергеройки виконала акторка Холлі Беррі. Кінозірка вирішила відзначити цей ювілей в оригінальний спосіб.
У самих трусиках та котячій масці 57-річна Холлі утнула фотосесію з котами.
"І все ще... няв!", - написала актриса в Instagram.
"Минуло 20 років, відколи я мала честь втілити в життя цю культову персонажку. Вона завжди буде близька моєму серцю, а я завжди буду Пейшенс Філліпс aka Жінка-кішка!", - пообіцяла вона.
Беррі подякувала волонтерці, яка опікується цими двома пухнастиками, відколи вони приблукали в акторчин двір у пошуках своєї мами.
Нагадаємо, Холлі Беррі полюбляє епатувати мережу зухвалими оголеннями. А її бойфренд, музикант Ван Гант не лише не проти, а й сам інколи постить голі принади коханої.
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