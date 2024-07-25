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Холлі Беррі з нагоди 20-річчя "Жінки-кішки" прикрила голі груди котами для бешкетних фото

Марія Ткаченко 25 липня, 17:00
Жінка-кішка Холлі Беррі
Фото з Instagram Беррі

Днями виповнилося 20 років фільму "Жінка-кішка", де роль супергеройки виконала акторка Холлі Беррі. Кінозірка вирішила відзначити цей ювілей в оригінальний спосіб.

У самих трусиках та котячій масці 57-річна Холлі утнула фотосесію з котами.

"І все ще... няв!", - написала актриса в Instagram.


Холлі Беррі в спідньому

У фільмі на Жінці-кішці був інший костюм, але хіба хто скаржиться?

"Минуло 20 років, відколи я мала честь втілити в життя цю культову персонажку. Вона завжди буде близька моєму серцю, а я завжди буду Пейшенс Філліпс aka Жінка-кішка!", - пообіцяла вона.

Холлі Беррі в трусиках

Жінка-кішка і котики

Беррі подякувала волонтерці, яка опікується цими двома пухнастиками, відколи вони приблукали в акторчин двір у пошуках своєї мами.

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Холлі Беррі в ліжку

Нагадаємо, Холлі Беррі полюбляє епатувати мережу зухвалими оголеннями. А її бойфренд, музикант Ван Гант не лише не проти, а й сам інколи постить голі принади коханої.

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