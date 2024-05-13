"Дідько, я не мав цього постити": бойфренд Холлі Беррі показав Insta-підписникам її голу дупцю. Фото

Марія Ткаченко 13 травня, 12:00

Бойфренд американської акторки Холлі Беррі, музикант Ван Гант запостив у Instagram пікантне фото своєї коханої.

На світлині гола акторка стоїть на балконі.

В такий оригінальний спосіб Гант привітав 57-річну Холлі, в якої є дочка та син від попередніх стосунків, із Днем матері.

Коханий Холлі вирішив, що таку красу ховати від світу гріх

Коханий Холлі вирішив, що таку красу ховати від світу гріх

Фото з Instagram Ганта

"От дідько, я не мав цього постити!", - удавано побідкався артист.

"Але... ви маєте визнати, що це крутезна мамця!", - додав він.

Як відомо, Холлі й сама полюбляє епатувати мережу своїми "ню", тож навряд чи розсердилася. Тим більше, що, нагадаємо, Ганта акторка називає коханням свого життя.

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