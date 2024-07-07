"Ледь не сплакнув": Оністрат розповів, чому наважився на одруження з Хамайко після 18 років стосунків
Банкір та військовий Андрій Оністрат розповів, чому після 18 років спільного життя з телеведучою Валентиною Хамайко вони таки вирішили побратися.
Про це він розказав у своєму Instagram.
За його словами, про офіційну реєстрацію шлюбу першою заговорила саме Валентина, після того, як чоловік повідомив про те, що забрав відрядження і витяг з наказу (йдеться про повернення на фронт, - ред.).
"Чому? Після вісімнадцяти років разом, чотирьох дітей тільки зараз? Відповідь проста. Першого липня я забрав відрядження і витяг з наказу. Сказав вдома. Валя взяла мене за руку, відвела до двох гінго, які посадила на мій день народження минулого року і сказала: "Я все розумію, що ти думаєш що все безпечно, але якщо раптом що, мені ж навіть труп не віддадуть", - написав Андрій.
Оністрат зазначив, що це його й переконало.
"Це мене переконало. 3 липня я подав заяву о 17.05. 4 липня ми розписались. Все вийшло зворушливо. Я навіть ледь не сплакнув", - додав банкір.
Нагадаємо, за 18 років стосунків у пари народилося четверо дітей: 15-річна Соломія, 13-річний Михайло, 10-річна Мирослава та 5-річний Андрій.
Раніше Валентина Хамайко пояснювала, що вони з чоловіком не поспішали до РАЦСу, бо це не було їхньою ціллю.
Втім, пара таки повінчалася у 2016 році - після 10 років спільного життя.
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