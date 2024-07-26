"Втратив сина": Маск засудив трансгендерний перехід дочки, а та публічно назвала його брехуном

В особистому житті одіозного мільярдера та підприємця Ілона Маска настали непрості часи. Принаймні у стосунках із старшою дитиною, 20-річною трансгендерною дочкою Вів’єн Дженною Вілсон.

Відносини з дівчинкою, яка у 2022-му офіційно подала документи на зміну імені та прізвища, Маск мало не вперше прокоментував у нещодавньому інтерв'ю. І спойлер – вибір Вів’єн він засуджує та абсолютно не приймає.

Маск висловився про власну доньку фото GETTY IMAGES

Виявляється, Маск знав про бажання дитини здійснити трансгендерний перехід. І навіть офіційно дав згоду на операцію зі зміни статі. Проте водночас Ілон вважає, що його обманули і змусили це підписати. А саме хірургічне втручання бізнесмен назвав "каліченням та стерилізацією" дитини.

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"Я був по суті обманом змушений підписати ті документи для одного з моїх найстарших хлопців. Це було буквально до того, як я зрозумів, що відбувається. В той час COVID був у розпалі. Було багато непорозуміння. І мені сказали, що Ксав’єр (колишнє ім’я Вів’єн - ред.) може вчинити самогубство. Мене обманом змусили це зробити. Я фактично втратив сина. Це не просто так називають "деднеймінґом" (звернення до трансгендерної або небінарної людини за ім’ям, яке було в неї при народженні, а не яке вона собі обрала. Вважається виявом неповаги - ред.). Це зветься так, бо твій син мертвий", – сказав Маск.

"Я дав обітницю знищити "Woke mind virus". І у нас є деякий прогрес у цьому", – сказав він.

"Woke mind" – концепція світогляду, якій характерне усвідомлення та нетерпимість до нерівності у будь-яких її проявах. Також їй характерні толерантність та політкоректність. У випадку з Маском "вірус" означає тенденцію та популярність такого світогляду, а не фактичну біологічну загрозу.

"Чекайте, я ще з цим вірусом толерантності поборюся" фото GETTY IMAGES

Після такої заяви Маска, Вів'єн вирішила не мовчати та публічно прокоментувала слова батька. У своєму Theders вона записала відеозвернення де запевнила, що ніякий "Woke mind virus" нікого не вбив.

"Це Вів’єн Дженна Вілсон. Я була змушена вийти до вас і сказати, що в мене все добре. І в мене все прекрасно насправді", – сказала вона.

20-річна Вів'єн записала відеозвернення і прокоментувала заяви Маска публічно у ЗМІ скрін з Instagram

Як пише видання People, Вів’єн повністю заперечує заяви батька та не збирається залишати його дії без відповіді.

"Я думаю, він вважав, що я не збираюся нічого казати і просто залишу це, як є. Але робити так я не збираюсь. Бо це буде брехня про мене на мільйонну аудиторію. Я не дам цьому зійти нанівець просто так", – сказала вона.

У розмові з виданням дівчина також розповіла, що ще у 8-му класі, бувши хлопцем, зробила камінг-аут як гей. Пізніше, усвідомивши себе як дівчину, Вів’єн розпочала гормональну терапію. І її батько знав про це та про всі наслідки, до яких це призводить.

Мама Вів'єн і перша дружина Ілона Маска, письменниця Джастін Маск. Саме її дівоче прізвище Вілсон Вів'єн взяла собі після трансгендерного переходу. Нині, як відомо, донька підприємця живе з мамою

20-річна Вів’єн також розповіла, що вже близько 4 років не спілкувалася з батьком. А пригадуючи своє дитинство, може із впевненістю сказати, що Маск був присутній лише у його 10 відсотках.

"І це ще дуже щедра оцінка. Він абсолютно не був поруч. Це просто життєвий факт. І я думаю, що тоді просто не усвідомлювала, наскільки ненормальним той досвід був", – цитує People дівчину.

Нагадаємо, у Маска 12 дітей. Про появу наймолодшого нащадка стало відомо у червні.