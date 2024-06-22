52-річний Ілон Маск таємно став батьком удванадцяте - ЗМІ

На початку цього року 52-річний винахідник та мільярдер Ілон Маск став батьком 12 раз. Зазначається, що ще одну дитину йому народила топ-менеджер компанії Neuralink Шівон Зіліс.

Про це пише видання Bloomberg.

Як йдеться у повідомленні, про народження ще однієї дитини Маска не було відомо, адже він вирішив приховати цю подію.

У Ілона Маска справжній бейбі-бум Фото з Twitter Волтера Айзексона

Реклама:

"Він є батьком щонайменще 12 дітей. За останні п'ять років народилося шість з них. Троє від канадської співачки Grimes та троє від Шівон Зіліс", - пишуть журналісти.

За словами інсайдера, близького до родини Ілона, мільярдер та мати дитини відмовляться від коментарів.

"За словами людей, які знають про це на умовах анонімності, ця дитина народилася на початку цього року", - сказало джерело.

Також невідома й стать дитини.

Нагадаємо, Ілон Маск відомий не тільки своїми великими статками й вмінням потрапляти у скандали, але й кількістю нащадків.

Шестеро спадкоємців Маска народилися від його стосунків з канадською письменницею Джастін Маск. Проте первісток пари, син Невада, помер на 10 тижні життя.

Один із старших дітей Маска, Ксав’єр подав документи на зміну статі та взяв собі нове ім’я – Вів’єн Джена Вілсон. Зокрема, у заяві на зміну імені причиною рішення було вказано "небажання мати з біологічним батьком нічого спільного".

Разом із співачкаю Grimes Маск має трьох дітей: сина X Æ A-12 Маск, доньку Ексу Дарк Сідіріель Маск та сина Техно Механікус. До слова, колишня пара воює за опіку над малюками. Винахідник таємно подав до суду, аби отримати одноосібну опіку над їхніми дітьми.

А у 2021-му році Ілон став батьком близнюків, яких народила йому Шівон Зіліс.