Шер, Ілон Маск, Шарліз Терон та інші знамениті батьки, що мають дітей-трансгендерів

Нещодавно дитина 64-річного актора Едді Мерфі та ексучасниці гурту Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) здійснила камінг-аут і заявила про свою трансгендерну ідентичність. Енджел Айріс Мерфі Браун, народжений жінкою, тепер ідентифікує себе як трасгендерний хлопець.

Останнім часом це далеко не єдиний камінг-аут зіркових дітей. Тож ТаблоID вирішив зібрати найвідоміші історії знаменитостей, які разом із своїми нащадками пройшли непростий шлях пошуку справжніх себе.

Дженіфер Лопес

У 2022 році американська співачка Дженніфер Лопес сколихнула загал, представивши на одному із концертів свою доньку Еммі як небінарну людину (спектр гендерної ідентичності, при якому особи не ідентифікують себе як чоловіки чи жінки постійно або винятково – ред.).

"Востаннє ми виступали разом на такому великому стадіоні, як цей, і я прошу їх співати зі мною весь час, але вони не хочуть. Тож це дуже особлива подія. Вони дуже, дуже зайняті. Вже заброньовані. І дорогі", – сказала Джей Ло зі сцени.

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Про трансгендерний перехід Лопес розповіла на концерті Фото Getty Images

Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск увійде в історію. Одначе точно не як зразковий батько. Його 21-річний син Ксав’єр від першого шлюбу із канадською письменницею Джастін Маск (дівоче прізвище Вілсон – ред.) подав документи на зміну імені. У паперах Ксав’єр вказав жіночу стать, а причиною зміни прізвища назвав "бажання порвати всі зв’язки із біологічним батьком".

А от з мамою у Дженни чудові стосунки Фото Wild Fang

Відтоді Дженна розпочала гормональну терапію і дала офіційну згоду на операцію зі зміни статі.

Також Вілсон будує модельну карʼєру, а от про свого батька каже не надто улесливі речі. Зокрема, вона називає Маска жалюгідним інфантилом та публічно критикує його політичну позицію.

Сам Ілон засудив перехід сина і наголосив, що той - брехун і відтепер мертвий для нього.

Шарліз Терон

Голлівудська акторка Шарліз Терон виховує двох донечок. Однак, як відомо, Джексон колись всиновили як хлопчика. У трирічному віці дитина заявила матері, що не відчуває себе хлопцем.

Терон повністю прийняла вибір доньки та підтримує її у всьому. Зокрема, актриса неодноразово публічно висловлювала підтримку ЛГБТ-спільноті, а відвідування Прайду називає своєю традицією.

Мама акторки із онучками: Джексон (по центру) та Огаст Фото з Instagram

Двейн Вейд

Американський баскетболіст та зірка NBA Двейн Вейд виховує доньку Заю Вейд, яка при народженні була хлопчиком та мала ім’я Зайон. Офіційну заяву щодо доньки спортсмен зробив у 2020-му році.

Двейн також виступає із закликом до громадськості бути більш толерантними та створити безпечне середовище для трансгендерних людей та ЛГБТ-спільноти в цілому.

Двейн та його донечка Зая Фото Instagram Заї Вейд

Шаде Аду

Трансгендерний син британської співачки Шаде Аду, Айзек Тео Аду-Вотс, у 2019-му закінчив перехід. Про намір змінити стать він оголосив ще у 2016-му. Нані Айзек публічно розповідає про пережиті операції та вдячний зірковій матусі за любов і прийняття.

Айзек працює моделлю та має чимало контрактів з відомими світовими брендами Фото Instagram Айзека

Синтія Ніксон

Зірка серіалу "Секс у великому місті" Синтія Ніксон – ще одна матуся, яка повністю приймає вибір своїх дітей. Як відомо, у 2018-му Ніксон представила свого сина Семюеля, якого до зміни статі звали Саманта.

Акторка пишається мужністю Сема та активно бореться за права ЛГБТ разом зі своєю дружиною Крістін Маріноні.

Семюель та Синтія на випускному хлопця Фото Instagram Синтії Ніксон

Джеймі Лі Кертіс

Американська акторка Джеймі Лі Кертіс також пишається своєю донькою Рубі, яка колись народилася хлопчиком, на ім’я Томас. У 2021-му актриса розповіла журналу People про те, як дізналася про трансексуальність своєї дитини, а у березні 2022-го видала Рубі заміж.

Яскраве весілля 25-річної Рубі та її дівчини Кінтії організували в стилі гри World of Warcraft.

Креативне весільне фото Фото Instagram Джеймі

Шер

Легендарна співачка Шер – одна із перших знаменитостей, хто зіштовхнувся із питанням гендерної ідентичності своїх дітей. Як відомо, син артистки Чез Боно був народжений дівчинкою Честіті.

У 2010-му він почав трансгендерний перехід, який остаточно завершив за кілька років. Нині Чез активно виступає на підтримку ЛГБТ-спільноти та ділиться своїм досвідом.

Шер підтримує свого сина Фото Getty images

Стінг і Труді Стайлер

Небінарна дитина музиканта Стінга і режисерки Труді Стайлер, Еліот Самнер, вперше відкрито розповіла про свою гендерну ідентичність у 2015 році. Тоді вони пояснили, що не ідентифікують себе з жодною конкретною статтю.

Утім, деякі газети пишуть про Самнер у чоловічому роді, інші - у жіночому та нейтральному. Еліот так і не оголосили найприйнятніший варіант звернення.

Й досі невідомо, як правильно звертатися до Еліот Фото з Instagram Самнер

Хоч Еліот в основному не розголошують подробиць свого сімейного життя, проте якось вони поділилися реакцією Стінга на свій камінг-аут.

"Він був розбитий. Але я думаю, до того й достатньо гордий, бо сказав: "Ну, я створив щось, що інтелектуально сильніше за мене", - розказували Самнер.

Відомо, що Еліот визначають себе як пансексуал і минулоріч розійшлися з британською моделлю та аристократкою Френкі Герберт.

Роберт Де Ніро

Дочка Роберта Де Ніро і акторки Тукі Сміт, Айрін, котра народилася чоловіком Аароном, розпочала курс гормональної терапії в 2024 році, а оголосила про перехід цьогоріч.

Айрін ділилася, що завжди відчувала себе "білою вороною" у родині, а ще у шкільні роки зробила камінг-аут як гомосексуал. Хоч тоді близькі підтримали її у цьому, утім вона побоюється, що гендерна ідентичність - інша історія, тож вони й досі можуть в ній бачити ту, якою вона була колись.

Роберт Де Ніро публічно прокоментував трансгендерний перехід дочки і заявив, що любив її як сина Аарона, а тепер так само любить як дочку Айрін.

"Я люблю всіх своїх дітей" - казав батько шести дітей Де Ніро Фото з Instagram Де Ніро

Наомі Воттс і Лієв Шрайбер

16-річна дочка голлівудських акторів Наомі Воттс і Лієва Шрайбера, Кай Шрайбер, також є трансгендером.

"Кай завжди була тим, ким є. Я думаю, найважливішим моментом було, коли вона попросила нас змінити займенники, якими ми її називали. Чесно кажучи, для мене це не було великою проблемою, тому що Кай так довго була такою жіночною", - ділився Лієв.

Мама Кай, Наомі Воттс, - головна фанатка своєї дитини. У своєму Instagram вона постійно постить дочку і не забуває наголосити, як пишається нею і її модельними успіхами.

Кай - модель Фото @dara._

Сігурні Вівер

Зірка "Чужого" Сігурні Вівер у 2023 році із захопленням розповіла про свою небінарну дитину, Чара (при народженні Шарлотта).

"Вони небінарні, викладають у Колумбійському університеті цифровий сторітеллінг. Також вони захоплюються штучним інтелектом і не бояться його", - розказувала Вівер.

Вівер зазначила, що Чар зовсім не цікавляться Голлівудом, попри те, що їхня мати знялася в деяких з найвідоміших кінофраншиз усіх часів. Проте це дуже радує її і батька Чар, режисера Джима Сімпсона.

Чар не надто цікавиться сферою своїх батьків Фото Instagram

Аннет Бенінг і Уоррен Бітті

Ця знакова голлівудська пара підтримує свого сина Стівена з того часу, як він у віці 14 років визнав себе трансгендером. У 2016 році в інтерв'ю журналу Vanity Fair Бітті назвав Стівена "революціонером, генієм і своїм героєм", а в 2019 році Бенінг розповіла AARP про те, як її син "стильно" впорався зі своєю трансформацією.

"Він впорався з дуже складним завданням із великим стилем і великою інтелігентністю. Він є виразною, вдумливою людиною, і я дуже, дуже пишаюся ним" - сказала вона.

Стівен веде приватний спосіб життя Фото з Instagram

Нагадаємо, ТаблоID розповідав, як склалися стосунки знаменитостей і їхніх позашлюбних дітей.