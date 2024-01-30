"Для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше": Гвоздьова про шлюб, розмови про розлучення і третю дитину
Хореографка Ілона Гвоздьова спробувала розставити крапки над "і" стосовно чуток про негаразди в її шлюбі з чоловіком Іваном. Зірка підтвердила, що тема розлучення в їхній парі періодично спливає - але це буцімто і є секретом довготривалих стосунків.
Про це Ілона сказала "Люкс ФМ", а ще зізналася, що Іван був проти того, щоби вона збільшувала груди.
"Можу всіх запевнити: чоловіком у мене все добре, але для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше, ніж просто діти, робота та шлюб", - заявила Гвоздьова.
"Хтось встав не з тієї ноги", - так коротко сформулювала основну причину конфліктів у своєму шлюбі хореографка, яка на початку січня заінтригувала дописом у Instagram про те, що "втомилася бути сильною жінкою" і "щастя можна роками вибудовувати, а зруйнувати можна за мить" .
Ілона відповіла ствердно на питання, чи говорили вони з коханим про розлучення.
"Так. У мене навіть є секрет – для довготривалих відносин раз на рік точно треба збирати валізу. Або хоча б робити вигляд, що ти йдеш, щоб чоловік завжди хотів тебе утримувати й завойовувати. Мені здається, це в мене поки що виходить", - похвалилася вона.
"Ми для себе вирішили, що всі питання, якщо, не дай боже, вони будуть з'являтися в наших стосунках, ми будемо вирішувати саме після закінчення війни, тому що наразі оцей весь депресивно-негативний стан – його не можна пов'язувати виключно з відношенням одне до одного", - пояснила Гвоздьова.
Зі слів Ілони, Іван спочатку не схвалював її рішення щодо пластики грудей, але змінив думку.
"Чоловік був проти рівно до того моменту, допоки не побачив і не торкнувся. Зараз він взагалі вже не проти. Хочеться для чоловіка бути гарною, гарно вдягатися, якесь там мереживо вдягати або білизну, і таким чином саме стосунки й міцнішають. Тому що як би складно не було, але любов - за розкладом має бути для здоров'я і чоловіка, і жінки!", - наголосила Гвоздьова.
Відповіла зіркова мама, яка виховує 7-річну дочку Рію та 3-річного сина Домініка, і на питання щодо подальшого поповнення в сім'ї.
"Мені хочеться пожити для себе, хочеться бути максимально результативною мамою для моїх двох попередніх діточок. Я не за кількість, я за якість. Якщо, звісно, Боженька дасть - окей, але поки що нам вистачає двоє діточок", - запевнила вона.
Нагадаємо, торік Ілона відповіла на закиди щодо того, чому її чоловік Іван досі не не фронті.