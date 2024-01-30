"Для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше": Гвоздьова про шлюб, розмови про розлучення і третю дитину

Хореографка Ілона Гвоздьова спробувала розставити крапки над "і" стосовно чуток про негаразди в її шлюбі з чоловіком Іваном. Зірка підтвердила, що тема розлучення в їхній парі періодично спливає - але це буцімто і є секретом довготривалих стосунків.

Про це Ілона сказала "Люкс ФМ", а ще зізналася, що Іван був проти того, щоби вона збільшувала груди.

"Можу всіх запевнити: чоловіком у мене все добре, але для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше, ніж просто діти, робота та шлюб", - заявила Гвоздьова.

Іван та Ілона одружені вже 9 років. У вересні 2022-го пара повінчалася Фото з Instagram Гвоздьової

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"Хтось встав не з тієї ноги", - так коротко сформулювала основну причину конфліктів у своєму шлюбі хореографка, яка на початку січня заінтригувала дописом у Instagram про те, що "втомилася бути сильною жінкою" і "щастя можна роками вибудовувати, а зруйнувати можна за мить" .

Ілона відповіла ствердно на питання, чи говорили вони з коханим про розлучення.

"Так. У мене навіть є секрет – для довготривалих відносин раз на рік точно треба збирати валізу. Або хоча б робити вигляд, що ти йдеш, щоб чоловік завжди хотів тебе утримувати й завойовувати. Мені здається, це в мене поки що виходить", - похвалилася вона.

"Ми для себе вирішили, що всі питання, якщо, не дай боже, вони будуть з'являтися в наших стосунках, ми будемо вирішувати саме після закінчення війни, тому що наразі оцей весь депресивно-негативний стан – його не можна пов'язувати виключно з відношенням одне до одного", - пояснила Гвоздьова.

Десь раз на рік Гвоздьова профілактично "збирає валізу"

Зі слів Ілони, Іван спочатку не схвалював її рішення щодо пластики грудей, але змінив думку.

"Чоловік був проти рівно до того моменту, допоки не побачив і не торкнувся. Зараз він взагалі вже не проти. Хочеться для чоловіка бути гарною, гарно вдягатися, якесь там мереживо вдягати або білизну, і таким чином саме стосунки й міцнішають. Тому що як би складно не було, але любов - за розкладом має бути для здоров'я і чоловіка, і жінки!", - наголосила Гвоздьова.

Відповіла зіркова мама, яка виховує 7-річну дочку Рію та 3-річного сина Домініка, і на питання щодо подальшого поповнення в сім'ї.

"Мені хочеться пожити для себе, хочеться бути максимально результативною мамою для моїх двох попередніх діточок. Я не за кількість, я за якість. Якщо, звісно, Боженька дасть - окей, але поки що нам вистачає двоє діточок", - запевнила вона.

Нагадаємо, торік Ілона відповіла на закиди щодо того, чому її чоловік Іван досі не не фронті.



