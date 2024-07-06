"Знали, що це назавжди": Мірошниченко розчулила подробицями першої онлайн-зустрічі з прийомною донькою

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка та нотаріуска Інна Мірошниченко розповіла, як пройшла їхня перша онлайн-зустріч з прийомною донечкою Ангеліною.

Історією вона поділилася у своєму Instagram.

"Наш перший ZOOM. Якщо дитина евакуйована за кордон, то перед тим, як відправити кандидата в країну евакуації, організовують онлайн знайомство. Служба, заклад і кандидат спілкуються, ставлять питання (здоров’я, розвиток, будь-які інші питання, які можуть хвилювати), і якщо після цього сумнівів немає, дитину просять зайти", - написала Інна.

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Вона зазначила, що дівчинка знала, для чого стоїть за дверима і наголосила на тому, що для неї це був не перший зум. Просто раніше після зустрічі онлайн за дівчинкою ніхто не приїжджав.

"Тепер уявіть, що дитину саджають перед екраном і кажуть "Це Інна і Тімур, розкажи їм, як пройшов твій день". Чи буде бажання говорити? А раптом мовчатиме? Чи скаже "не хочу". Тоді за результатами складуть акт, що знайомство не відбулось, контакт не встановлено. І все", - додала Мірошниченко.

Ангеліна тепер має велику люблячу родину

Інна зазначила, що дівчинка спитала у них, чи приїдуть вони за нею.

"Ангеліна дивиться на нас і питає "Ви приїдете?" Ми одразу в один голос сказали ТАК. Бо знали, що це вже назавжди. В цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже "То.. це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?" - поділилася дружина Тімура.

Вона сказала, що вони змогли приїхати до дівчинки лише через півтора тижні.

"Бо сама я не наважувалась їхати за кермом 3500 км, а у Тімура було багато роботи і відряджень. Ці 10 днів були важким очікуванням для всіх нас. Бо я не знаю, скільки думок було в голові у дитини. "А раптом і вони не приїдуть?" Але.. Ми приїхали) це головне", - підсумувала Мірошниченко.

Нагадаємо, днями Тімур та Інна Мірошниченки повідомили, що вдочерили дівчинку. Тепер у їхній родині четверо дітей: 6-річна Мія, 4-річний Марко, 2,5-річний Марсель та 8-річна Ангеліна.

Як відомо, нещодавно Мірошниченки розповіли, як минає адаптація дівчинки у родині.