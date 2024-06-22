"Дякуємо, синок": Мірошниченки з нагоди річниці всиновлення Марселя показали щемливе відео з ним

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

22 червня виповнилося рік відтоді, як шоумен Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною, адвокаткою Інною всиновили 2-річного хлопчика Марселя. З нагоди річниці вони поділилися щемливим відео з кадрами за весь минулий рік.

Ролик Інна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"22 червня 2023. Ми стоїмо в залі суду, тримаємося за руки і плачемо, бо щойно суд оголосив, що Марсель офіційно наш син! Плачемо, бо розуміємо, що пройшли дуже складний шлях до цього. Плачемо, бо ніхто не вірив у нього до нас. Плачемо, бо знаємо, що зробимо його щасливим!" - написала вона.

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Інна та Тімур пройшли довгий шлях, аби стати батьками для хлопчика

Мірошниченки впоралися зі всіма складнощами всиновлення та подарували Марселю люблячу сім'ю

Мірошниченко зазначила, що їх тоді попередили, мовляв, хлопчик важкий випадок. Тож вона вирішила показати, які зміни відбулися з дитиною за цей час.

"Пройшов цей рік. Усього рік, який зцілив життя! Це феноменальні зміни. Марсель подолав складні діагнози і за рік в сім’ї майже наздогнав однолітків. Він ходить, бігає, їздить на самокаті", - зазначила Інна.

У Марселя є старші сестра та брат. Подружжя виховує рідних дітей - 6-річну Мію та 4-річного Марка

Шанувальники подружжя захоплюються маленьким Марселем

Хлопчик вже переніс кілька операцій

Також вона додала, що Марсель з хлопчика без емоцій, який усього боявся, перетворився на веселу дитину, яка прагне все вивчати.

"Прагне обіймів, біжить, аби поцілували колінку після удару, засинає на грудях батьків. Такі прості речі, які говорять про прив'язаність! Прив'язаність, яку ми будували крок за кроком попри всі складнощі", - сказала дружина шоумена.

Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

В обіймах мами завжди затишно

Однак Інна не приховує, що рік і справді був дуже важким.

"Але коли ми бачимо результат, то не можемо стримати сліз щастя! Дякуємо, синок, що ти прийшов в наше життя і своїм прикладом доводиш, що дива існуть! Варто просто щиро любити і відкрити серце одне одному! Вітаємо тебе з річницею в сім’ї Мірошниченків!" - заявила вона.

Вже рік, як Марсель має люблячих батьків

Батьки часто показують сина у своїх соцмережах

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки відкрито ділилися з підписниками усім, що відбувається у їхній родині відколи вони всиновили Марселя. Вони відверто розповідали про труднощі адаптації сина, про його фізичні та психологічні проблеми.

Як відомо, у жовтні минулого року пара похрестила Марселя.

Також подружжя планує всиновити ще одну дитину.