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Сина Джолі і Пітта виписали з відділення інтенсивної терапії: які прогнози

Тетяна Сухачова 5 серпня, 10:45

20-річного сина американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакса нарешті виписали із відділення інтенсивної терапії. Там він перебував останній тиждень через аварію, в яку потрапив, катаючись на електро велосипеді.

Однак, як пише Daily Mail, це кінець його повного відновлення ще дуже далеко.

"Пакса виписали із відділення інтенсивної терапії. Він має комплексну травму і тепер попереду його чекає довга дорога до відновлення та фізична терапія", – сказав інсайдер.

Анджеліна Джолі та Пакс на вулицях Нью-Йорка

Джолі та інші брати і сестри Пакса зараз перебувають поруч із ним, розповідає інсайдер

фото GETTY IMAGES

Як відомо, це не перший інцидент Пакса на дорозі. Друзі хлопця раніше переконували, що він частенько потрапляв в аварії і має звичку їздити без шолома.

До речі, видання також пише, що представники Бреда Пітта, отримавши запитання від журналістів, чи планує той відвідати сина у лікарні, відмовилися коментувати ситуацію.

Нагадаємо, у Бреда Пітта не найкращі стосунки зі своїми дітьми. Зокрема, троє з них, а саме дочки Захара, Шайло та Вів’єн, публічно відмовилися від його прізвища.

Сам Пакс раніше теж мав кілька гучних скандалів з батьком. Натомість інсайдери, близькі до оточення родини Джолі-Пітт, переконують, що акторка навмисно намовляла дітей проти батька та отруювала їх ненавистю впродовж багаторічного процесу розлучення.

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Джолі бред пітт
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