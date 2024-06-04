"Втратив своїх дітей": інсайдер розказав про реакцію Пітта на відмову дочки від його прізвища

Не встигли фанати колись найяскравішої пари Голлівуду Анджеліни Джолі та Бреда Пітта обговорити новину про те, що їхня 18-річна дочка Шайло відмовилася від прізвища батька, як у ЗМІ взнали, що сам актор думає з цього приводу.

Про це, із посиланням на ексклюзивного інсайдера, розповіло видання People.

"Він знає і засмучений через рішення Шайло відмовитися від його прізвища. Він ніколи не відчував більшої радості у житті, ніж у день, коли вона народилася. Він завжди хотів доньку", – сказав інсайдер.

Цікаво, що ж такого наробив Пітт, аби діти почали так вчиняти з його прізвищем фото GETTY IMAGES

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"Нагадування, що він втратив своїх дітей, звісно, важко переноситься Бредом. Він любить їх і сумує за ними. Це дуже сумно… Він так само щасливий з Інес, але ситуація з дітьми робить йому боляче", – додало джерело видання.

Як відомо, нещодавно молодша дочка акторів Вів’єн також начебто відмовилася від прізвища тата. А старша Захара під час церемонії вступу до університету теж представилася лише прізвищем мами.

До речі, подейкують, що Енджі за роки судової війни з ексом чимдуж отруювала дітей ненавистю до батька. Мовляв, старшому сину Паксу в день його 15-річчя вона заявила, що Пітт не хотів його усиновлювати.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Пітт готовий завести дитину зі своєю дівчиною Інес де Рамон.