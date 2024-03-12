"Маленькі зморшки роблять обличчя світлим": Горова про лайфхаки проти набряків, табу та улюблені б'юті-засоби

Марія Мельник 12 березня, 14:00

Засновниця та СЕО музичного лейблу POMITNI, продюсерка Ірина Горова знає, як підійматися кар'єрними сходинками і водночаc залишатися привабливою жінкою і турботливою мамою.

Спеціально для ТаблоID 46-річна Ірина розказала, як доглядає за шкірою обличчя, яких помилок уникає і назвала свої косметологічні табу.

Горова розповіла про найбільше відкриття в б’юті-сфері за останні роки, без якого не може обійтися:

"Років 7 тому купила в Америці масажер для обличчя, але майже ним не користувалася. Нещодавно про нього згадала і тепер щодня, зранку та ввечері, роблю масаж обличчя двостороннім роликом. Та і взагалі масажі стали для мене приємним дієвим відкриттям".


До речі, за останні кілька місяців Горова скинула 6 кіло і тепер мотивує на спорт своїх підписників

До речі, за останні кілька місяців Горова скинула 6 кіло і тепер мотивує на спорт своїх підписників

Найдешевший засіб на б’юті-поличці продюсерки – це крижана вода в крані, яка "миттєво приводить обличчя до тями".

"А найдорожчий, мабуть, косметика бренду Valmont", - розповіла Горова.

"Я вважаю, що все, що у нас всередині, відображається на обличчі. Тому намагаюся їсти здорову їжу, вживаю мінімум алкоголю, не палю та не приймаю ніяких допінгів і намагаюся висипатися. Це все реально впливає на стан шкіри, обличчя та інше", - поділилася власним досвідом догляду за шкірою обличчя Ірина.

На початку листопада продюсерка уклала парі з тренеркою Анітою Луценко щодо схуднення і відтоді спорт - невід'ємна частина її життя
На початку листопада продюсерка уклала парі з тренеркою Анітою Луценко щодо схуднення і відтоді спорт - невід'ємна частина її життя

Горова відвідує косметолога 2 рази на місяць, а от місячний бюджет на догляд за собою продюсерка не підраховувала:

"Точно знаю, що якщо не вимазуватися кремом 25 разів на день, при регулярному використанні баночки вистачить мінімум на місяць. А ще мені регулярно дарують різні засоби, якими я залюбки користуюся".

За словами Ірини, повномасштабне вторгнення не суттєво вплинуло на її зовнішність і догляд.

"Звичайно, на початку було не до косметики… Всі думки та дії були направлені зовсім на інше. Глобально це не вплинуло на мій зовнішній вигляд і шкіра швидко повернулася до нормального стану.

Тут все банальніше – пройшло 2 роки, і я стала старшою на 2 роки", - логічно підбила підсумки Ірина.

А от швидко приводити себе в форму перед важливими зйомками зірці допомагає зволоження шкіри.

"Нічого спеціального не роблю. Єдине – я не п’ю багато води напередодні та не вживаю алкоголь, щоб не було набряку. Також в мене є професійні дівчатка, які мене гарно фарбують.

Дуже люблю патчі під очі – це завжди рятує. Обожнюю Shiseido – великі, на пів обличчя. Використовую курсом: там 12 шт, наношу через день – дуже класно працюють".

"Головний лайфхак – добре зволожувати шкіру обличчя, не наносити багато декоративної косметики. А ще – вмиватися дуже холодною, майже крижаною водою зранку", - запевнила Ірина.

Вода камінь точить і... вилиці (якщо не зловживати нею перед важливими подіями)

"Вода камінь точить" і... вилиці (якщо не зловживати нею перед важливими подіями)

Кажуть, "краса потребує жертв", але не у випадку Горової:

"Не роблю нічого такого, про наслідки чого можна було б шкодувати. В моєму арсеналі мінімум чогось більшого за крем для обличчя".

Є у Ірини і табу у догляді за собою:

"Ніколи, в якому б я не була стані, я не лягаю спати з косметикою на обличчі. Також для мене табу – будь-які пластичні хірургічні втручання".

Ірина, на відміну від багатьох зірок українського шоубізнесу і блогінгу, не підсіла на голку косметолога

Ірина, на відміну від багатьох зірок українського шоубізнесу і блогінгу, не підсіла на голку косметолога

Наостанок продюсерка дала пораду з догляду жінкам.

"Що б ми не робили зі своїм обличчям, якою б класною косметикою не користувались, які б вправи не використовували, якщо всередині наш організм не здоровий, це завжди буде видно на обличчі. Тому, максимально – спорт, якісний сон, мінімально – шкідливих звичок.

І більше усміхайтеся, бо ці маленькі зморшки роблять обличчя світлим, щасливішим і красивим", - надихнула українок продюсерка.

Ось таку вправу треба робити щоденно, щоб давати ляпаса старінню

Ось таку вправу треба робити щоденно, щоб давати ляпаса старінню

Нагадаємо, раніше про догляд за собою і б’юті рутину також розказували: співачка Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Оля Полякова, Анна Трінчер, блогерка Валерія Крук, Даша Квіткова та навіть журналіст Дмитро Гордон.

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Ірина Горова
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