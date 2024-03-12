"Маленькі зморшки роблять обличчя світлим": Горова про лайфхаки проти набряків, табу та улюблені б'юті-засоби

Засновниця та СЕО музичного лейблу POMITNI, продюсерка Ірина Горова знає, як підійматися кар'єрними сходинками і водночаc залишатися привабливою жінкою і турботливою мамою.

Спеціально для ТаблоID 46-річна Ірина розказала, як доглядає за шкірою обличчя, яких помилок уникає і назвала свої косметологічні табу.

Горова розповіла про найбільше відкриття в б’юті-сфері за останні роки, без якого не може обійтися:

"Років 7 тому купила в Америці масажер для обличчя, але майже ним не користувалася. Нещодавно про нього згадала і тепер щодня, зранку та ввечері, роблю масаж обличчя двостороннім роликом. Та і взагалі масажі стали для мене приємним дієвим відкриттям".

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До речі, за останні кілька місяців Горова скинула 6 кіло і тепер мотивує на спорт своїх підписників

Найдешевший засіб на б’юті-поличці продюсерки – це крижана вода в крані, яка "миттєво приводить обличчя до тями".

"А найдорожчий, мабуть, косметика бренду Valmont", - розповіла Горова.

"Я вважаю, що все, що у нас всередині, відображається на обличчі. Тому намагаюся їсти здорову їжу, вживаю мінімум алкоголю, не палю та не приймаю ніяких допінгів і намагаюся висипатися. Це все реально впливає на стан шкіри, обличчя та інше", - поділилася власним досвідом догляду за шкірою обличчя Ірина.

На початку листопада продюсерка уклала парі з тренеркою Анітою Луценко щодо схуднення і відтоді спорт - невід'ємна частина її життя

Горова відвідує косметолога 2 рази на місяць, а от місячний бюджет на догляд за собою продюсерка не підраховувала:

"Точно знаю, що якщо не вимазуватися кремом 25 разів на день, при регулярному використанні баночки вистачить мінімум на місяць. А ще мені регулярно дарують різні засоби, якими я залюбки користуюся".

За словами Ірини, повномасштабне вторгнення не суттєво вплинуло на її зовнішність і догляд.

"Звичайно, на початку було не до косметики… Всі думки та дії були направлені зовсім на інше. Глобально це не вплинуло на мій зовнішній вигляд і шкіра швидко повернулася до нормального стану.

Тут все банальніше – пройшло 2 роки, і я стала старшою на 2 роки", - логічно підбила підсумки Ірина.

А от швидко приводити себе в форму перед важливими зйомками зірці допомагає зволоження шкіри.

"Нічого спеціального не роблю. Єдине – я не п’ю багато води напередодні та не вживаю алкоголь, щоб не було набряку. Також в мене є професійні дівчатка, які мене гарно фарбують.

Дуже люблю патчі під очі – це завжди рятує. Обожнюю Shiseido – великі, на пів обличчя. Використовую курсом: там 12 шт, наношу через день – дуже класно працюють".

"Головний лайфхак – добре зволожувати шкіру обличчя, не наносити багато декоративної косметики. А ще – вмиватися дуже холодною, майже крижаною водою зранку", - запевнила Ірина.

"Вода камінь точить" і... вилиці (якщо не зловживати нею перед важливими подіями)



Кажуть, "краса потребує жертв", але не у випадку Горової:

"Не роблю нічого такого, про наслідки чого можна було б шкодувати. В моєму арсеналі мінімум чогось більшого за крем для обличчя".

Є у Ірини і табу у догляді за собою:

"Ніколи, в якому б я не була стані, я не лягаю спати з косметикою на обличчі. Також для мене табу – будь-які пластичні хірургічні втручання".

Ірина, на відміну від багатьох зірок українського шоубізнесу і блогінгу, не підсіла на голку косметолога

Наостанок продюсерка дала пораду з догляду жінкам.

"Що б ми не робили зі своїм обличчям, якою б класною косметикою не користувались, які б вправи не використовували, якщо всередині наш організм не здоровий, це завжди буде видно на обличчі. Тому, максимально – спорт, якісний сон, мінімально – шкідливих звичок.

І більше усміхайтеся, бо ці маленькі зморшки роблять обличчя світлим, щасливішим і красивим", - надихнула українок продюсерка.

Ось таку вправу треба робити щоденно, щоб давати ляпаса старінню

Нагадаємо, раніше про догляд за собою і б’юті рутину також розказували: співачка Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Оля Полякова, Анна Трінчер, блогерка Валерія Крук, Даша Квіткова та навіть журналіст Дмитро Гордон.