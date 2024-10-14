Стосунки на очах усієї країни: співоча історія кохання Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Мірзоян і Матвієнко - одна з найвідоміших зіркових співочих пар Фото: Instagram

Історія кохання Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна розпочалася на телевізійному шоу. До офіційного одруження у них народилася донька. І зараз подружжя вже понад 10 років разом.

Якими секретами сімейного життя поділяться артисти - розкаже ТаблоID.

Перша зустріч Тоні та Арсена

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко познайомилися на вокальному шоу "Голос країни" у 2011 році. Він – простий хлопець із Запоріжжя, який працював на заводі і не мав музичної освіти. Натомість вона – донька народної артистки України Ніни Матвієнко.

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На сліпих прослуховуваннях Тоня зачарувала своїм голосом, який неодноразово порівняли із маминим, однак ніхто з тренерів тоді не повернувся до молодої співачки. Другий шанс їй дав продюсер шоу, вона опинилася у команді Руслани і в результаті завоювала друге місце.

Пісні Тоні Матвієнко вразили журі. На фото вона разом із Арсеном на "Голосі" Фото: Instagram

Арсен тоді ж отримав четверте місце. Спочатку між конкурсантами не було нічого серйозного, окрім творчості. У Запоріжжі на Мірзояна чекала родина – дружина та двоє синів. А Матвієнко була розлучена та виховувала доньку.

Їхнє перше побачення відбулося … під дулом танку. Як колись пара розповідала в одному шоу, Арсен написав Тоні о 4 ранку і запропонував зустрітися. За годину обоє були біля "Батьківщини-матері". А після прогулянки чоловік провів нову знайому додому. Яким же було здивування Ніни Матвієнко побачити незнайомця на своєму подвір’ї.

Арсен потрапив у зіркову родину Фото: Instagram

Цікаво, чи здогадувалася вона тоді, що цей незнайомець зовсім скоро стане батьком її онуки та зятем. Артистка не приховувала, що трохи побоювалася за ці стосунки своєї доньки.

"Я переживала, щоб не використали наше прізвище. Може це навіть не від мене йшло. Мене настроювали, попереджали, а я повелась на якісь речі. Але Тоня була права про друге одруження - вони були вже з досвідом", - ділилася вона в розмові зі Славою Дьоміним.

Зіркове весілля

До одруження Мірзояна та Матвієнко було народження дитини. У січні 2016 року Тоня народила свою другу доньку, яку назвали Ніною – на честь Ніни Митрофанівни. Ба більше – Арсен дав доньці й прізвище відомої бабусі.

"Це була ініціатива Арсена. Він сказав: "Якщо на честь мами, то вже на честь мами". Вона (мама – ред.) розплакалася", - пригадувала Тоня в інтерв’ю Олексію Суханову.

Маленька Ніна із зірковими батьками Фото: Instagram

Бабуся не могла натішитися онукою та дякувала дітям за її появу. А тим часом Арсен готувався зробити наступний крок у їхній родині – освідчитися.

Напередодні 8 березня 2016 року він привселюдно запропонував матері своєї доньки стати його офіційного дружиною. Під час свого концерту у Жовтневому палаці він спустився до глядацької зали до своєї коханої і вона, розчулена до сліз, сказала "так".

Тоді Тоня навіть не очікувала такого повороту та ледь не спізнилася на концерт коханого, повертаючись зі свого виступу. За рік пара офіційно одружилася.

"Мені наснився сон, що 15 червня – день, коли треба побратися", - пояснювала вибір дати співачка.

Молодят вітали рідні та друзі із шоубізнесу Фото: Instagram

Тоня одягнула білу сукню та вельон, а Арсен був у традиційному чорному костюмі. Свідком з боку нареченого став Олександр Положинський, який не дуже переймався своїм зовнішнім виглядом і був просто у спортивному костюмі. А от ведучим зіркового весілля був Олег Винник.

Молодята обмінялися обручками Фото: Instagram

Колишні родини

Одні щиро вітали новоспечене зіркове подружжя. Інші – дорікали Тоні, що вона стала розлучницею і її щастя побудоване на сльозах іншої. Однак це співачку абсолютно не бентежило.

"Я відверто сказала, що покохала чоловіка, який був у стосунках. Чому мені має бути соромно?, - відповідала вона. – Я розумію, що образила людину. Але скільки часу вже пройшло. Ми навіть не пересікалися в житті".

Це просто було кохання Фото: Instagram

Своєю чергою й Арсен не вважає себе зрадником по відношенню до першої дружини Ганни. Він довгий час вагався, а потім чесно про все їй розповів. Хоч уже минуло понад 10 років, за його словами, колишня досі ображена на нього.

Найскладніше тоді було з дітьми. У Арсена двоє синів – Влад та Артем. Після розставання з Ганною він намагався приділяти їм увагу: брав із собою у тури та на відпочинок. Тоня ж не намагалася підлещуватися до них і не ревнувала чоловіка, як це буває в інших родинах. Навіть більше – інколи сварила Арсена, що він мало приділяє уваги синам.

Зараз молодший Артем, за словами співака, за кордоном. Старший залишився з ним.

Діти Арсена Мірзояна Фото: Instagram

У Тоні інша історія з колишнім чоловіком. Судячи з її інтерв’ю, вони особисто не спілкуються. Співачка на його прохання не хоче називати прізвище, яке носила, до речі, аж до народження доньки від Мірзояна.

"Я поміняла прізвище, коли була на 9 місяці. Тому що подумала: я народила, приносять мені мою дитину, а там прізвище першого чоловіка. Ми з Арсеном вирішили, що я залишилася Матвієнко", - зазначала вона.

Старша донька Тоні Уляна спілкувалася з рідним батьком. А з Арсеном має дружні стосунки Фото: Instagram

Секрет стосунків

Тоня називає Арсена більш романтичним. Квіти та сніданок – це про нього. Але й вона може здивувати коханого оригінальним подарунком.

"У нас різна романтика. Тоня не дуже до екстриму відноситься, а для мене він трохи романтичний. Це зв’язок із природою. Це образ моєї романтики, а Тоня – інша. Тому ми намагаємося знаходити щось інше", - пояснював свою версію Арсен.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило стосунки цієї пари, як і тисячі інших. Певний час співачка перебувала за кордоном. З’явилися чутки про розлучення Арсена і Тоні.

"Я не знаю звідки взялися чутки. Але реагувати на "жовтуху" не було бажання", - зазначав він.

Натомість після розлуки їхнє кохання лише зміцніло. Зникли якісь дрібні непорозуміння, хоча ревнощі залишилися, і над цим подружжя теж вміє працювати.

"Ми з Тосею постійно про це говоримо. Вона дивиться листування. Каже: мені підозріла ця персона, і ми дивимося моє листування. Тоня ревнива, але і я теж", - додавав Мірзоян.

Нагадаємо, місяць тому Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко були на спільних гастролях у США. А співачка розповіла про стосунки своєї старшої доньки Уляни та готовність стати бабусею.