Матвієнко з 8-річною донечкою покривлялися на камеру задля кумедних фото
Співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно у Нью-Йорку влаштувала романтичне побачення з чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном, показалася зі своєю 8-річною донечкою Ніною.
Світлинами Тоня поділилася у своєму Instagram.
Матвієнко влаштувала день для себе та молодшої дочки у Львові. Вони разом подуркували у кабінці для фото та поласували десертом у ресторані.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян одружені з 2017 року. Спільній доньці подружжя Ніні тоді був уже 1 рік.
Як відомо, у Тоні є старша донька Уляна від попередніх стосунків, а в Арсена двоє синів - Влад та Артем.
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