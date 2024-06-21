Разом зі школи: історія кохання Олександра Усика з дружиною Катериною

Вони познайомилися, коли їй було майже 14, а йому – 15. Він чекав її у школі на перервах, а на гонорар після одного програного поєдинку купив троянду. Відтоді серце абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі зайняте однією єдиною жінкою. Хто така дружина Олександра Усика?

ТаблоID розкаже неймовірну історію кохання пари. Чому свого часу боксер не переїхав до США? Як його змінило народження першої доньки? Та чому він би досі міг залишатися холостяком? Усе найцікавіше – далі.

Шкільне кохання

Олександр Усик виріс в Криму. Там же він і познайомився зі своєю дружиною Катериною, яка молодша за нього на півтора року. Вони навчалися в одній школі, і залицяння Сашка починалися із дружніх посиденьок на підвіконні біля класу.

"Поцілувати – ні. На перерві я приходив до її класу, посувався на підвіконні і вона сідала поруч", - пригадував він.

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Катерина Усик одразу підкорила серце майбутнього чоловіка Фото: Instagram

Спочатку теперішнє подружжя спілкувалося через спільні компанії. Усик міг провести дівчину додому, а вже коли вони почали зустрічатися, то майбутній чемпіон навіть писав їй вірші.

"Вона мені сподобалася. Я почав проявляти симпатію. У нас були змагання – чемпіонат Криму. Я запитав: будеш зі мною зустрічатися? Вона відповіла, якщо виграю – буде. Я бився зі старшим за мене хлопцем, але мені перемогу не віддали, хоча я добряче його "набуцькав". А прийшло (вболівати – ред.) багато людей. Прийшла Катя, її подруги – вони мене підтримували. Тренер навіть виганяв їх із зали", - пригадував боксер у розмові з Машею Єфросиніною.

Щоб трохи підтримати Олександра після невдалого (за рішенням суддів) поєдинку, його гарний знайомий дав хлопцю премію у 200 гривень. Сашко пригадував, що тоді в його розумінні це були колосальні гроші. За них він купив усього одну троянду і подарував її Каті. Відтоді їхні стосунки закрутилися.

Несподіване для всіх весілля

До весілля Олександр та Катерина довгий час жили разом. За цей період пара пережила певні кризи, пов’язані із "зірковою хворобою" Усика. У 19 років він став призером дорослого Чемпіонату Європи. Поруч із статусом збільшилася і кількість грошей. Сашко відверто "спіймав зірку", що, ймовірно, не дуже сподобалося Каті. На деякий час вони розійшлися.

Усик знайшов духовного наставника, який допоміг йому розібратися у собі. Боксер з тріском програв наступний український чемпіонат, і навіть думав зав’язати зі спортом та вступити до театрального. Але спорт все ж повернувся у його життя, як і кохана Катерина.

Вони одружилися у вересні 2009 року. Усик повернувся із Чемпіонату Світу, де став третім, Катя на той час була вагітна первістком. Пропозиції як такої не було – все і так стало очевидно. Чоловік нічого не сказав своїм батькам, а просто попросив їх прихати до Криму. Єдиний, хто йому допомагав, - майбутній тесть.

"Пам’ятаю, що президент клубу заплатив мені за Чемпіонат Європи гонорар у розмірі 10 тисяч доларів. Це було щось нереальне. Я відгуляв весілля і купив батькам будинок", - розповідав він.

Катерина – "самостійна одиниця із крутим характером", як говорив сам Усик. Вона віддала перевагу залишатися непублічною, і не вливатися у світсько-медійне життя завдяки популярності чоловіка, що теж імпонувало Сашку.

"Якщо я б не зустрів тоді дружину, то може зараз був би холостяком. Я дуже вимогливий до себе, і я дуже радий, що тоді одружився. Дякую богу, що він послав мені таку людину", - зізнавався він в розмові з Раміною Есхакзай.

Дружина Усика є його силою Фото: Instagram

Народження дітей

У 2010 році у подружжя народилася донька Ліза. Як розповідав боксер, вона стала для нього справжнім порятунком.

"Коли народилася Ліза, усе кардинально змінилося всередині мене. Неначе якусь порожнечу в голові залили сірою масою і сказали: все, у тебе є дитина, ти маєш трудитися, заробляти. Причому одна дитина – мало, в моїй голові завжди було 5", - зізнавався він.

Перші місяці боксер боявся навіть на руки взяти крихітку. До речі, на пологах Сашко не був присутній. Він дізнався про народження доньки телефоном.

"Моя позиція – не бути присутнім на пологах. Я безмежно її люблю (дружину – ред.), але це її справи, я – в коридорі", - пояснював Усик.

Відповідно так було і з наступними дітьми. Згодом у боксера народилися сини Кирило та Михайло. Своїх дітей боксер виховує завдяки розмовам. Якщо між малечею виникають конфлікти, батьки намагаються розібратися у ситуації і примирити усіх.

"Діти не понтуються батьком-чемпіоном. У нашій родині немає возвеличення себе. Зараз важливо дати дітям правильне виховання, хорошу освіту, допомогти направити", - ділився спортсмен.

Усик показує дітям власний приклад. А старшу навіть вчить деяким прийомам.

"Я вчу Лізу 101 прийому – вимотування суперника бігом. Все ж таки дівчина – це крихке створіння. Її треба захищати. Я вчу хитрощам, щоб не провокувати в разі чого", - пояснював він.

Наприкінці січня 2024 року родина Усиків поповнилася ще на одного. Катя народила доньку Марію. Цікаво, що ніхто не зустрів жінку з пологового – так вона сама хотіла. Бабуся з дітьми були за кордоном, а новоспечений татусь готувався до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, і Катя з розумінням до цього поставилася.

Родина на першому місці

Можливо, Олександр Усик міг швидше побудувати свою успішну кар’єру. Але для цього йому довелося б переїхати до США, і фактично вже був підписаний контракт із американською компанією. Та спортсмен побоявся, що через це рішення може втратити родину, бо Катя не хотіла змінювати країну.

"Для мене, 24-річного хлопця, США – це я приїду туди і стану відомою у світі людиною. У всіх хлопців, які боксують, в думках США. Це злітна смуга. Ми говорили з Катею, що може переїдемо до Лос-Анджелеса – будемо там жити, будуть садочки для дітей і так далі. Вона мені казала: може ти поїдеш, спробуєш. Але це треба було мінімум на пів року їхати. Потім знову приїхати. Багато хто реально так їхали. Але я розумів, якщо поїду на пів року, може скластися так, що я приїду абсолютно чужою людиною для неї, а вона для мене", - пояснював Олександр.

Усик одружений уже майже 15 років, але почуття до дружини не згасають Фото: Instagram

Тому він прийняв рішення підписати контракт із українською компанією. І не пожалкував про це.

"Я не шкодую, у мене чудова кар’єра", - стверджує Сашко.

Нещодавно Усик переміг британця Тайсона Ф’юрі і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Традиційно його підтримувала найвідданіша вболівальниця – дружина Катерина.

Нагадаємо, раніше Катерина у своєму Instagram-блозі показала чотиримісячну донечку. А також приголомшила своєю стрункою фігурою.