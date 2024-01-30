Усик став батьком учетверте: як назвали дитину

37-річний чемпіон світу з боксу Олександр Усик став батьком учетверте. Його дружина Катерина народила донечку.

Як повідомив Слава Дьомін в Instagram, дочку Усики назвали Марією.

Після того, як новина розлетілася мережею, Катерина подякувала за привітання та українським лікарям, і виклала бирку з пологового, де зазначена дата народження - 28 січня.

"Дуже дякую за вітання🥰 Приємно 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Багато теплих слів. Я теж бажаю усім Миру та Діточок😍😍😍А ще я в котрий раз роблю висновок, що пишаюсь своєю Країною, людьми та нашими Лікарями", - написала багатодітна мама



Реклама:

Дівчинка народилася вагою майже 5 кілограмів

Усики тепер мають 4-х дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію

Про вагітність Катерини стало відомо ще в жовтні минулого року. Тоді дружину Усика помітили з животиком. Подружжя не афішувало те, що чекає на четверту дитину.

У вересні 2023 Усики святкували 14-ту річницю стосунків. У вересні 2022 Олександр казав, що хотів би мати 5-х дітей.