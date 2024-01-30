Усик став батьком учетверте: як назвали дитину
37-річний чемпіон світу з боксу Олександр Усик став батьком учетверте. Його дружина Катерина народила донечку.
Як повідомив Слава Дьомін в Instagram, дочку Усики назвали Марією.
Після того, як новина розлетілася мережею, Катерина подякувала за привітання та українським лікарям, і виклала бирку з пологового, де зазначена дата народження - 28 січня.
Про вагітність Катерини стало відомо ще в жовтні минулого року. Тоді дружину Усика помітили з животиком. Подружжя не афішувало те, що чекає на четверту дитину.
У вересні 2023 Усики святкували 14-ту річницю стосунків. У вересні 2022 Олександр казав, що хотів би мати 5-х дітей.
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