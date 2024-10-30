"Спало на думку виїхати на зустрічну": KRUTЬ розповіла про депресію, суїцидальні думки та порятунок від них

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Бандуристка та співачка Марина Круть (KRUTЬ) пригадала, за яких обставин і чому впала у депресію.

В "Екзамені" Маші Єфросиніній 28-річна зірка розповіла про суїцидальні думки і що врятувало її життя.

Як пояснила виконавиця, вона зіткнулася з глибокою депресією внаслідок розриву з коханим. Пізніше стан погіршився через смерть близької подруги, бандуристки, військової Ірини Цибух на фронті.

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"Мені здається, депресія - або смерть, або зміна. Було дуже страшно залишитись наодинці, сісти і почати все переварювати. Зараз я по-іншому для себе сприймаю її втрату (подруги - ред.). Це була моя велика помилка. Я не змогла зупинитися (після смерті подруги - ред.) і поговорити з собою сам на сам", - зізналася зірка.

"Я, насправді, доволі ніжна у стосунках з людьми, з близькими, з чоловіками, з друзями. Але з собою дуже не ніжна. Не тендітно я до себе ставлюся", - зізнається бандуристка скрін з відео

Марина пригадала, як під час туру в Канаді (у січні 2024-го) не могла зрозуміти і сформулювати для себе, що з нею відбувається:

"Мені було важко навіть психіатру пояснити. Зі мною стається щось на кшталт панічної атаки, якогось приступу, де я практично перестаю дихати. На фізичному рівні було відчуття, наче я сходжу з розуму. Будь ласка, відправте мене у психлікарню".

За словами співачки, перші ознаки депресії вона відчула тоді ж, взимку 2024-го.

"Я їх проігнорувала. Життя несеться, все несеться, робота рятує. Тому я усвідомлюю, що депресія - мій дуже великий вчитель", - підбила підсумки Круть.

Згодом депресивні думки KRUTЬ прийняли форму суїцидальних.

"У мене не було спроб. У мене були думки про суїцид. Їх було п'ять. Думка, план і спроба, - це три етапи. Насправді, це була точка невідворотності, це було дно. У той момент мені нічого не хотілося. Я їхала за кермом і була одна. Мені чомусь в секунду спало на думку виїхати на зустрічну. Я просто подумала й уявила цю картину. Я не зробила цього, але подумала. В той момент мені було ніяк", - розповіла вона.

"Я нічого не відчувала. У мене на початку року відбувся розрив стосунків, які мені були тоді дуже цінні. І мені здається, що це тоді ввігнало мене в депресивний стан. І загибель Ірини (Цибух на війні – ред.) стало добиванням, бо я ще не прожила попереднє", - пригадала бандуристка.

"І коли до мене приходить план вивернути кермо, я кажу собі: "йдем до психіатра". Прийшла, поговорила, все було добре. Я розуміла головою, що життя прекрасне: я дівчина, красива, молода. У мене такі класні друзі. І я точно пам'ятаю, як у той момент одною з причин того не робити було те, що я не хочу, щоб знову ховали когось з молодих. Не хочу, щоб мої друзі мене ховали, не хочу, щоб вони прожили те ж саме, що і я", - розказала Марина.

Круть розповіла, що врешті-решт врятувало її від негативних думок.

"В авто я подумала, що мені аж настільки ніяк, що треба послухати свою пісню. Я включаю її невипущену демоверсію. І розумію, що через 4 хвилини прослуховування мені стало бодай трішечки краще. І промайнула думка, що "так, відкидатися не будемо, допоки альбом не закінчимо"", - сміючись додала Круть.

Життя виконавиці буквально врятувала її власна пісня

Марина зізналася, що вважала, ніби її можуть врятувати скоріше чоловіки, аніж власна творчість.

"Мене врятувала любов до моєї справи. Мені стає від цього краще. Егоїсти ми всі", - додала виконавиця.

Нагадаємо, у серпні цьогоріч KRUTЬ відверто розповідала про нещасний випадок, який стався з нею в дитинстві, та показала його наслідки у вигляді шрамів на тілі.