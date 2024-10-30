"Спало на думку виїхати на зустрічну": KRUTЬ розповіла про депресію, суїцидальні думки та порятунок від них
Бандуристка та співачка Марина Круть (KRUTЬ) пригадала, за яких обставин і чому впала у депресію.
В "Екзамені" Маші Єфросиніній 28-річна зірка розповіла про суїцидальні думки і що врятувало її життя.
Як пояснила виконавиця, вона зіткнулася з глибокою депресією внаслідок розриву з коханим. Пізніше стан погіршився через смерть близької подруги, бандуристки, військової Ірини Цибух на фронті.
"Мені здається, депресія - або смерть, або зміна. Було дуже страшно залишитись наодинці, сісти і почати все переварювати. Зараз я по-іншому для себе сприймаю її втрату (подруги - ред.). Це була моя велика помилка. Я не змогла зупинитися (після смерті подруги - ред.) і поговорити з собою сам на сам", - зізналася зірка.
Марина пригадала, як під час туру в Канаді (у січні 2024-го) не могла зрозуміти і сформулювати для себе, що з нею відбувається:
"Мені було важко навіть психіатру пояснити. Зі мною стається щось на кшталт панічної атаки, якогось приступу, де я практично перестаю дихати. На фізичному рівні було відчуття, наче я сходжу з розуму. Будь ласка, відправте мене у психлікарню".
За словами співачки, перші ознаки депресії вона відчула тоді ж, взимку 2024-го.
"Я їх проігнорувала. Життя несеться, все несеться, робота рятує. Тому я усвідомлюю, що депресія - мій дуже великий вчитель", - підбила підсумки Круть.
Згодом депресивні думки KRUTЬ прийняли форму суїцидальних.
"У мене не було спроб. У мене були думки про суїцид. Їх було п'ять. Думка, план і спроба, - це три етапи. Насправді, це була точка невідворотності, це було дно. У той момент мені нічого не хотілося. Я їхала за кермом і була одна. Мені чомусь в секунду спало на думку виїхати на зустрічну. Я просто подумала й уявила цю картину. Я не зробила цього, але подумала. В той момент мені було ніяк", - розповіла вона.
"Я нічого не відчувала. У мене на початку року відбувся розрив стосунків, які мені були тоді дуже цінні. І мені здається, що це тоді ввігнало мене в депресивний стан. І загибель Ірини (Цибух на війні – ред.) стало добиванням, бо я ще не прожила попереднє", - пригадала бандуристка.
"І коли до мене приходить план вивернути кермо, я кажу собі: "йдем до психіатра". Прийшла, поговорила, все було добре. Я розуміла головою, що життя прекрасне: я дівчина, красива, молода. У мене такі класні друзі. І я точно пам'ятаю, як у той момент одною з причин того не робити було те, що я не хочу, щоб знову ховали когось з молодих. Не хочу, щоб мої друзі мене ховали, не хочу, щоб вони прожили те ж саме, що і я", - розказала Марина.
Круть розповіла, що врешті-решт врятувало її від негативних думок.
"В авто я подумала, що мені аж настільки ніяк, що треба послухати свою пісню. Я включаю її невипущену демоверсію. І розумію, що через 4 хвилини прослуховування мені стало бодай трішечки краще. І промайнула думка, що "так, відкидатися не будемо, допоки альбом не закінчимо"", - сміючись додала Круть.
Марина зізналася, що вважала, ніби її можуть врятувати скоріше чоловіки, аніж власна творчість.
"Мене врятувала любов до моєї справи. Мені стає від цього краще. Егоїсти ми всі", - додала виконавиця.
Нагадаємо, у серпні цьогоріч KRUTЬ відверто розповідала про нещасний випадок, який стався з нею в дитинстві, та показала його наслідки у вигляді шрамів на тілі.