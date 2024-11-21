Залужний, Жадан, Ставніцер, Осадча та Курган&Agregat: церемонія нагородження УП100. Поза межами можливого

20-го листопада в Києві відбулася друга щорічна церемонія нагородження сотні українських лідерів "УП100" під гаслом "Поза межами можливого".

До рейтингу увійшли представники шістьох категорій: Захисники, Державне управління, Суспільство, Бізнес, Культура та Спорт.

Докладніше про кожного з лауреатів читайте на Українській правді.Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER. Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN, HITBITPRO, NEPOBORNA, Моршинська та COLOR CONCEPT.

20-го листопада в Києві відбулася щорічна церемонія нагородження лідерів "УП100. Поза межами можливого"

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Захід, який проходив у готелі Fairmont, розпочався з виступу гурту schmalgauzen, після чого на сцену вийшла головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

"Наприкінці 2024 року все складніше знаходити слова, аби не виглядати занадто оптимістично і не звучати занадто песимістично, аби не давати марної надії та не руйнувати віру людей у найкраще. Бо скільки би не говорили про українську стійкість та опір, ми з вами усіма весь цей час переживаємо велике горе.

Ми з вами зустрічаємося в 1001 день з початку повномасштабного вторгнення і в переддень Дня Гідності та свободи. 3926 днів з початку російського вторгнення і 1000 днів повномасштабної війни", - сказала зі сцени Севгіль.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва

"Війна - це завжди час чесних відповідей про себе, час про найголовніше, коли все має значення, темний час, коли видно світлих людей. Бо перед екзистенційною загрозою сили йти далі ми знаходимо в нас самих -.людях, які переживають цю битву щодня. Сьогодні ми розкажемо лише 100 таких історій, хоча насправді їх більше ніж 40 мільйонів. В кожній зі ста ви зможете знайти щось надихаюче для себе", - зазначила головна редакторка УП.

"Цьогоріч тема нашої премії "Поза межами можливого". У 2022 році мало хто з наших західних партнерів вірив, що Україна отримає літаки F16. Але українці настирливо добивались цього, і врешті-решт у 2024 році ми побачили джети в українському небі.

Пілоти Андрій Пільщиков та Олексій Месь стали відомими на весь світ, коли дали десятки інтерв'ю топовим американським медіа. Вони просили дати Україні F16. Вони зробили усе можливе, аби це стало для нас реальністю. Обидва загинули, Джус - у серпні 2023 року, Мунфіш - в вересні 2024 року. В України є F16 і Україна ніколи не забуде пілотів, які посунули ці межі можливого", - сказала Севгіль і до неї на сцену вийшли рідні загиблих пілотів.

Один із найбільш щемких моментів церемонії: на сцену вийшли рідні загиблих льотчиків Джуса і Мунфіша

"Поза межами можливого - це відомий твір Івана Франка, в якому він обмірковує свій погляд на національний розвиток та національну ідею України. Іван Франко говорить, що втілення в життя ідеалу національної самостійності лежить поки що "поза межами можливого". Але Дух людський спроможний перетворити світ, коли він осяяний світлом ідеалу і окрилений незгасною вірою, котра несхибно провадить до високої мети, якою б нескінченно далекою й недосяжною вона не видавалася. Неможливе стає можливим, коли "іскра божества" – дух, творча сила із любв'ю" – пломеніє в душі", - закінчила свою промову Севгіль Мусаєва.



Гурт schmalgauzen заспівав свої найвідоміші композиції - "Весна" та "Втомлена стріт"

Кожен виступ schmalgauzen - справжній перформанс

Ведучі заходу - журналісти УП Михайло Ткач і Тетяна Даниленко

Цьогорічна церемонія УП100 відбувалася у форматі YouTube-проєктів УП: "Кляті питання", "Вечір Середи", "УП-2", "Хроніки економіки та "УП Чат", ведучі яких запрошувала на сцену лідерів рейтингу та говорили з ними про важливе.

Ведучі "Клятих питань" Федір Попадюк і Євген Будерацький та їхня гостя - військовослужбовиця медичної служби бригади "Азов" Ріна Рєзник

Софія Середа та керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук

Журналісти "Економічної правди" Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров провели публічне інтерв'ю із засновником центру реабілітації та протезування Superhumans, співвласником та СЕО найбільшого порту в Україні TIS Андрієм Ставніцером

Роман Кравець і Роман Романюк провели "УП-2" з Валерієм Залужним

Севгіль Мусаєва провела на сцені "УП Чат" із лауреатами УП100 Жаном Беленюком, Оленою Риж та Юлією Орловою

Таємним гостем церемонії, інтерв'ю з яким провели журналісти Роман Романюк та Роман Кравець, став колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині Повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Також цього вечора гостей розважили своїм жвавим виступом гурт "Курган&Agregat". Хлопці, які нещодавно зібрали 14 мільйонів гривень на допомогу Силам оборони під час свого європейського туру, виступили на УП100 теж з благодійною метою. Адже частина виручених коштів від продажу квитків на захід піде на допомогу "Вовкам Да Вінчі", яким також допомагають музиканти.

Раміль, Жека та Аміль струсонули залу своїми хітами і жартами

Традицією івентів "Української правди" є благодійні аукціони. Одним із лотів цього вечора став славнозвісний плакат-послання Баби Наді, яку минулого року журналісти УП знайшли у селі Мигалки під Києвом. Цей цінний лот пішов з молотка за 2,1 млн гривень.

Легендарне послання від Баби Наді продали на благодійному аукціоні

Лауреати "УП100" Андрій Ставніцер, Всеволод Кожемяко, Олег Гороховський, Лев Жиденко та Катерина Загорій

Олег Гороховський, Юлія Паєвська (Тайра), Сергій Жадан та Іван Уривський

Олег Сенцов та Наріман Джелял

Олексій Данілов та Денис Бігус

Олександр Тордорчук, Ярослава Гресь, Катерина Прокопенко та Роман Бебех

Сергій Стаховський та Юлія Цемашко

Всеволод Кожемяко і Сергій Притула

В'ячеслав Клімов, Роман Романюк, Всеволод Кожемяко, Роман Кравець та Сергій Жадан

Для вручення спеціальної нагороди переможцям категорії Бізнес на сцену вийшов керуючий партнер юридичної компанії ADER HABER, заслужений юрист України Юрій Петренко

Олег Кохан та Іван Уривський

Севгіль Мусаєва та олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк

Ірина Рибакова отримала відзнаку від УП як найкращий пресофіцер

Євген Рибчинський та Євгенія Кулеба

Олена Гудкова, Ольга Руднєва і Севгіль Мусаєва

Севгіль Мусаєва вручає відзнаку УП100 художнику Тіберію Сільваші

Івент-менеджерка УП Вікторія Зайченко

Неочікуваний таємний гість





Раміль, Жека та Аміль не лише виступили на УП100, а й розповіли ТаблоID дещо цікавеньке

Івент уже вдруге відбувся в готелі Fairmont

Фото Олександр Ратушняк та Олег Сошко