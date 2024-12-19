Уривський, Стерненко, Гресь та Буткевич стали лауреатами Премії УП 2024. Фоторепортаж

18 грудня Українська правда уже вп'яте провела церемонію нагородження премією, яку щорічно вручає у 8-ми номінаціях.

Лауреатів у категоріях "Журналіст року", "Митець року", "Волонтер року", "Громадянська позиція", "Найкращий соціальний проєкт" та "Герой УП" визначають журналісти УП. А номінації "Інноватор року" та "Натхнення року" обирають читачі Клубу УП.

Гасло цьогорічної Премії УП - "Сила у сміливості". Коли любов і віра перемагають страх, народжується сміливість. Це слово набуло нового значення у час повномасштабної війни, стало уособленням мільйонів українців.

У Києві відбулася п'ята щорічна Премія Української правди Усі фото - Олександр Ратушняк

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Ми не можемо розповісти про всіх сміливих людей в Україні, але щодня намагаємося робити більше, щоб світ про них дізнався. Одна з можливостей віддячити їм – ця премія, започаткована у 2020 році під час пандемії COVID-19.

Відтоді ми щороку відзначаємо громадян за здобутки, що допомагають Україні вистояти у темні часи. Серед них – військові, волонтери, журналісти, митці, активісти, бізнесмени.

Захід відбувся у культурному просторі Avangarden

Цього року серед лауреатів Премії УП - загиблі герої і ті, хто продовжує боротися та вже увійшли в українську історію воєнного часу. Докладніше про них читайте на УП.Життя, а ТаблоID традиційно публікує фоторепортаж з івенту, який відбувся у культурному центрі Avangarden.

Генеральним партнером Премії стала компанія "Автокапітал", офіційний дистрибʼютор Mercedes-Benz в Україні, що входить до складу УКРАВТО ГРУП. Також партнер заходу - Медична мережа "Добробут".

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва у вступній промові згадала, зокрема, про культуру пам'яті, яку розвивала одна з лауреаток премії УП, загибла парамедикиня Ірина Цибух

Головна редакторка видання Kyiv Independent Ольга Руденко вручила нагороду "Журналіст року" команді BIHUS INFO, яку на премії представляли Анастасія Усенко та Анастасія Борема/ Також у цій номінації посмертно була нагороджена журналістка Вікторія Рощина

Волонтером року став Сергій Стерненко. Нагороду йому вручали журналісти УП і волонтери Михайло Ткач і Дмитро Рясний

Стерненко не лише збирає величезні суми на дрони, а й розвінчує міфи російської пропаганди і нагадаує, що "наша русофобія недостатня". Отримуючи нагороду від УП, він зазначив, що мріє, аби робота волонтера стала в Україні непотрібною.

Бізнесмен Руслан Шостак передав волонтерам УП сертифікат на три пікапи для війська

Митцем року редакція УП визнала театрального режисера Івана Уривського. Нагороду йому вручив журналіст і телеведучий Вадим Карп'як

У номінації "Громадянська позиція" премію УП отримав журналіст, співзасновник "Громадського радіо" і Центру прав людини ZMINA, координатор проєкту "Без кордонів" і правозахисник Максим Буткевич, якого 18 жовтня звільнили з російського полону, і посмертно парамедикиня Ірина Цибух, котра загинула 29 травня (нагороду отримувала мама Ірини Оксана Цибух).

Оксана Цибух у своїй промові також наголосила, наскільки важливо пам'ятати загиблих героїв і розвивати культуру пам'яті в нашій країні

Максим Буткевич був незаконно засуджений росіянами до 13 років ув'язнення, але, на щастя, потрапив в обмін полоненими і повернувся додому

Головна редакторка УП.Життя Катерина Дорош вручила нагороду за "Соціальний проєкт року" журналістці Гаяне Авакян, яка є співзасновницею Платформи пам'яті "Меморіал"

"Меморіал" - це неурядова, некомерційна ініціатива, заснована 2022 року громадською організацією Агенція розвитку локальних медіа "Або".

У номінації "Герой УП", яку отримують герої матеріалів видання, посмертно нагородили одного з наймолодших захисників Маріуполя Назарія "Грєнку" Гринцевича. 21-річний воїн загинув 7 травня 2024 року. Нагороду за сина отримувала його мама Маріанна Колос з рук воєнної кореспондентки УП Ольги Кириленко

Ольга Кириленко з 2022 року висвітлює війну у відеорепортажах і текстах для УП

Мама Ірини Цибух і мама Назарія Гринцевича

У номінації Інноватор року переміг засновник найбільшого у Європі виробника систем безпеки Ajax Systems Олександр Конотопський, але він не зміг бути на церемонії, тож нагороду отримав Андрій Русан, регіональний директор продажів в Україні та Центральній Азії Ajax

"Натхненням року" читачі Клубу УП обрали піарницю культурних, соціальних та освітніх проєктів Ярославу Гресь, але замість неї нагороду отримав її чоловік Андрій Федорів з рук юриста Євгена Проніна

Головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко, івент-менеджерка УП Вікторія Зайченко, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, шеф-редакторка англійської версії УП Аліна Полякова та журналіст Економічної правди, волонтер Дмитро Рясний

Представники компанії "Автокапітал", яка стала генеральним партнером премії УП

Журналісти УП Михайло Ткач, Богдан Кутєпов і Роман Романюк та волонтер і блогер Сергій Стерненко

Модель і стилістка Надія Шаповал

Політичний оглядач та інтерв'юер Роман Кравець і журналістка УП Ангеліна Страшкулич

Виконавчий директор УП Андрій Боборикін з дружиною Лізою

Михайло Ткач, Ольга Руденко та старший партнер Jnomics media Гай Гелдієв

Максим Буткевич

Журналіст УП Роман Романюк із дружиною, тревелблогеркою Марією Себовою

Іван Уривський і Севгіль Мусаєва

Команда УП

Нагадаємо, 20-го листопада відбулася церемонія УП100, під час якої УП відзначила сотню лідерів під гаслом "Поза межами можливого".