Уривський, Стерненко, Гресь та Буткевич стали лауреатами Премії УП 2024. Фоторепортаж

Уривський, Стерненко, Гресь та Буткевич стали лауреатами Премії УП 2024. Фоторепортаж

ТаблоID 19 грудня, 11:45

18 грудня Українська правда уже вп'яте провела церемонію нагородження премією, яку щорічно вручає у 8-ми номінаціях.

Лауреатів у категоріях "Журналіст року", "Митець року", "Волонтер року", "Громадянська позиція", "Найкращий соціальний проєкт" та "Герой УП" визначають журналісти УП. А номінації "Інноватор року" та "Натхнення року" обирають читачі Клубу УП.

Гасло цьогорічної Премії УП - "Сила у сміливості". Коли любов і віра перемагають страх, народжується сміливість. Це слово набуло нового значення у час повномасштабної війни, стало уособленням мільйонів українців.

Премія УП 2024

У Києві відбулася п'ята щорічна Премія Української правди

Усі фото - Олександр Ратушняк

Ми не можемо розповісти про всіх сміливих людей в Україні, але щодня намагаємося робити більше, щоб світ про них дізнався. Одна з можливостей віддячити їм – ця премія, започаткована у 2020 році під час пандемії COVID-19.

Відтоді ми щороку відзначаємо громадян за здобутки, що допомагають Україні вистояти у темні часи. Серед них – військові, волонтери, журналісти, митці, активісти, бізнесмени.

Захід відбувся у культурному просторі Avangarden

Захід відбувся у культурному просторі Avangarden

Цього року серед лауреатів Премії УП - загиблі герої і ті, хто продовжує боротися та вже увійшли в українську історію воєнного часу. Докладніше про них читайте на УП.Життя, а ТаблоID традиційно публікує фоторепортаж з івенту, який відбувся у культурному центрі Avangarden.

Генеральним партнером Премії стала компанія "Автокапітал", офіційний дистрибʼютор Mercedes-Benz в Україні, що входить до складу УКРАВТО ГРУП. Також партнер заходу - Медична мережа "Добробут".

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва у вступній промові згадала, зокрема, про культуру пам'яті, яку розвивала одна з лауреаток премії УП, загибла парамедикиня Ірина Цибух

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва у вступній промові згадала, зокрема, про культуру пам'яті, яку розвивала одна з лауреаток премії УП, загибла парамедикиня Ірина Цибух

Головна редакторка видання Kyiv Independent Ольга Руденко вручила нагороду Журналіст року команді BIHUS INFO, яку на премії представляли Анастасія Усенко та Анастасія Борема/Також у цій номінації посмертно була нагороджена журналістка Вікторія Рощина

Головна редакторка видання Kyiv Independent Ольга Руденко вручила нагороду "Журналіст року" команді BIHUS INFO, яку на премії представляли Анастасія Усенко та Анастасія Борема/

Також у цій номінації посмертно була нагороджена журналістка Вікторія Рощина

Волонтером року став Сергій Стерненко. Нагороду йому вручали журналісти УП і волонтери Михайло Ткач і Дмитро Рясний

Волонтером року став Сергій Стерненко. Нагороду йому вручали журналісти УП і волонтери Михайло Ткач і Дмитро Рясний

Сергій Стерненко волонтер

Стерненко не лише збирає величезні суми на дрони, а й розвінчує міфи російської пропаганди і нагадаує, що "наша русофобія недостатня". Отримуючи нагороду від УП, він зазначив, що мріє, аби робота волонтера стала в Україні непотрібною.

Бізнесмен Руслан Шостак передав волонтерам УП сертифікат на три пікапи для війська

Бізнесмен Руслан Шостак передав волонтерам УП сертифікат на три пікапи для війська

Митцем року редакція УП визнала театрального режисера Івана Уривського. Нагороду йому вручив журналіст і телеведучий Вадим Карп'як

Митцем року редакція УП визнала театрального режисера Івана Уривського. Нагороду йому вручив журналіст і телеведучий Вадим Карп'як

У номінації Громадянська позиція премію УП отримав журналіст, співзасновник Громадського радіо і Центру прав людини ZMINA, координатор проєкту Без кордонів і правозахисник Максим Буткевич, якого 18 жовтня звільнили з російського полону, і посмертно парамедикиня Ірина Цибух, котра загинула 29 травня (нагороду отримувала мама Ірини Оксана Цибух).

У номінації "Громадянська позиція" премію УП отримав журналіст, співзасновник "Громадського радіо" і Центру прав людини ZMINA, координатор проєкту "Без кордонів" і правозахисник Максим Буткевич, якого 18 жовтня звільнили з російського полону, і посмертно парамедикиня Ірина Цибух, котра загинула 29 травня (нагороду отримувала мама Ірини Оксана Цибух).

Оксана Цибух у своїй промові також наголосила, наскільки важливо пам'ятати загиблих героїв і розвивати культуру пам'яті в нашій країні

Оксана Цибух у своїй промові також наголосила, наскільки важливо пам'ятати загиблих героїв і розвивати культуру пам'яті в нашій країні

Максим Буткевич був незаконно засуджений росіянами до 13 років ув'язнення, але, на щастя, потрапив в обмін полоненими і повернувся додому

Максим Буткевич був незаконно засуджений росіянами до 13 років ув'язнення, але, на щастя, потрапив в обмін полоненими і повернувся додому

Головна редакторка УП.Життя Катерина Дорош вручила нагороду за Соціальний проєкт року журналістці Гаяне Авакян, яка є співзасновницею Платформи пам'яті Меморіал

Головна редакторка УП.Життя Катерина Дорош вручила нагороду за "Соціальний проєкт року" журналістці Гаяне Авакян, яка є співзасновницею Платформи пам'яті "Меморіал"

Меморіал - це неурядова, некомерційна ініціатива, заснована 2022 року громадською організацією Агенція розвитку локальних медіа Або.

"Меморіал" - це неурядова, некомерційна ініціатива, заснована 2022 року громадською організацією Агенція розвитку локальних медіа "Або".

У номінації Герой УП, яку отримують герої матеріалів видання, посмертно нагородили одного з наймолодших захисників Маріуполя Назарія Грєнку Гринцевича. 21-річний воїн загинув 7 травня 2024 року. Нагороду за сина отримувала його мама Маріанна Колос з рук воєнної кореспондентки УП Ольги Кириленко  

У номінації "Герой УП", яку отримують герої матеріалів видання, посмертно нагородили одного з наймолодших захисників Маріуполя Назарія "Грєнку" Гринцевича. 21-річний воїн загинув 7 травня 2024 року. Нагороду за сина отримувала його мама Маріанна Колос з рук воєнної кореспондентки УП Ольги Кириленко

Ольга Кириленко з 2022 року висвітлює війну у відеорепортажах і текстах для УП

Ольга Кириленко з 2022 року висвітлює війну у відеорепортажах і текстах для УП

Мама Ірини Цибух і мама Назарія Гринцевича

Мама Ірини Цибух і мама Назарія Гринцевича

У номінації Інноватор року переміг засновник найбільшого у Європі виробника систем безпеки Ajax Systems Олександр Конотопський, але він не зміг бути на церемонії, тож нагороду отримав Андрій Русан, регіональний директор продажів в Україні та Центральній Азії Ajax

У номінації Інноватор року переміг засновник найбільшого у Європі виробника систем безпеки Ajax Systems Олександр Конотопський, але він не зміг бути на церемонії, тож нагороду отримав Андрій Русан, регіональний директор продажів в Україні та Центральній Азії Ajax

Натхненням року читачі Клубу УП обрали піарницю культурних, соціальних та освітніх проєктів Ярославу Гресь, але замість неї нагороду отримав її чоловік Андрій Федорів з рук юриста Євгена Проніна

"Натхненням року" читачі Клубу УП обрали піарницю культурних, соціальних та освітніх проєктів Ярославу Гресь, але замість неї нагороду отримав її чоловік Андрій Федорів з рук юриста Євгена Проніна

Головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко, івент-менеджерка УП Вікторія Зайченко, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, шеф-редакторка англійської версії УП Аліна Полякова та журналіст Економічної правди, волонтер Дмитро Рясний

Головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко, івент-менеджерка УП Вікторія Зайченко, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, шеф-редакторка англійської версії УП Аліна Полякова та журналіст Економічної правди, волонтер Дмитро Рясний

Представники компанії Автокапітал, яка стала генеральним партнером премії УП

Представники компанії "Автокапітал", яка стала генеральним партнером премії УП

Журналісти УП Михайло Ткач, Богдан Кутєпов і Роман Романюк та волонтер і блогер Сергій Стерненко

Журналісти УП Михайло Ткач, Богдан Кутєпов і Роман Романюк та волонтер і блогер Сергій Стерненко

Модель і стилістка Надія Шаповал

Модель і стилістка Надія Шаповал

Політичний оглядач та інтерв'юер Роман Кравець і журналістка УП Ангеліна Страшкулич

Політичний оглядач та інтерв'юер Роман Кравець і журналістка УП Ангеліна Страшкулич

Виконавчий директор УП Андрій Боборикін з дружиною Лізою

Виконавчий директор УП Андрій Боборикін з дружиною Лізою

Михайло Ткач, Ольга Руденко та старший партнер Jnomics media Гай Гелдієв

Михайло Ткач, Ольга Руденко та старший партнер Jnomics media Гай Гелдієв

Максим Буткевич

Максим Буткевич

Журналіст УП Роман Романюк із дружиною, тревелблогеркою Марією Себовою

Журналіст УП Роман Романюк із дружиною, тревелблогеркою Марією Себовою

Іван Уривський і Севгіль Мусаєва

Іван Уривський і Севгіль Мусаєва

Команда УП

Команда УП

Нагадаємо, 20-го листопада відбулася церемонія УП100, під час якої УП відзначила сотню лідерів під гаслом "Поза межами можливого".

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