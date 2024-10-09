Розлучення скасовується? Веста із дружиною підловили за ніжностями під час шопінгу у Токіо. Фото

Поки в мережі будують теорії щодо причин розлучення Каньє Веста та Б’янки Сенсорі, саме подружжя, схоже, розходитися не збирається.

Принаймні, днями вони потрапили в об'єктив папараці під час шопінгу у Токіо. На фото вдалось зазнімкувати момент ніжності між ними, що точно не вписується в теорію про розрив.

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Як відомо, інсайдер, близький до подружжя, повідомив, що Б’янка та Каньє вже оголосили своїм друзям та близьким про розлучення. Точної причини цього буцімто рішення – невідомо.

Нагадаємо,у мережі відразу припустили, що причиною розлучення (якого насправді вочевидь нема) стали почуття Веста до ексдружини Кім Кардашян.

Цікаво, що попри їхні складні стосунки вони продовжують підтримувати зв’язок. І, подейкують, Каньє під час скрутних фінансових часів просив допомоги у колишньої.