Так і не забув Кім? Інсайдери висунули версії причин розлучення Каньє Веста і Сенсорі
Скандальний американський репер Каньє Вест та його друга жінка Б'янка Сенсорі поки не оголосили офіційно про своє розлучення (як, власне, не оголошували свого часу й про одруження). Але здогадки, що в епатажної парочки могло піти не так, уже є.
Як повідомляє Daily Mail, 47-річний Вест відчув, що дружина "вже не захоплена ним так, як була на початку стосунків". Відтак він "готовий до розлучення".
Іще подейкують, що свою роль у охолодженні відносин пари зіграла й сім'я 29-річної Б'янки. Мовляв, жінка не могла більше ігнорувати запитань стривожених родичів про її шлюб.
Як пише The Mirror, є й таке припущення, що Каньє так і не зміг забути свою попередню супутницю життя, реалітізірку Кім Кардашян. Мовляв, недарма артист намагався за допомогою відвертих луків зробити Сенсорі схожою на його колишню.
Як відомо, ініціаторкою розлучення була саме Кім. Каньє ж до останнього не вірив у те, що наміри матері чотирьох його дітей серйозні.
Нагадаємо, навесні ходили чутки, буцімто Сенсорі, якій вдалося знайти спільну мову з доньками та синами чоловіка, хоче народити й спільну дитину.
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