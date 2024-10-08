Вже повідомили близьким та друзям: Вест та Сенсорі збираються розлучитися - інсайдер

Здається, в житті американського репера Каньє Веста невдовзі трапляться неабиякі зміни. Подейкують, музикант на межі розлучення із дружиною Б'янкою Сенсорі.

Про це з посиланням на джерело, близьке до Веста, повідомляє Page Six. Інсайдер переконує, що близьким та друзям пара вже повідомила, що більше не разом. Ба більше, сам розрив трапився близько кількох тижнів тому.

До речі, раніше ходили чутки, що пара хотіла спільну дитину фото Getty Images

Зі слів джерела, після розлучення Вест планує на деякий час оселитися у Токіо. Там, до речі, його останніми місяцями бачили доволі часто.

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Жіночка ж, яку музикант раніше називав своєю музою, має намір повернутися до рідної Австралії. Що саме стало причиною розладу у стосунках – невідомо. Якщо чутки правдиві, то шлюб Веста й Сенсорі протримався усього 2 роки.

Як відомо, пара офіційно побралася через кілька місяців після розлучення артиста з Кім Кардашян. Б’янку, яка до заміжжя працювала архітекторкою на Веста, спершу називали копією ексдружини репера. Її часто порівнювали з нею, зокрема, через образи та фігуру.

Причина ймовірного розлучення невідома фото Getty Images

Нагадаємо, ходили також чутки, що артист намагається усіляко контролювати дружину. Мовляв, саме він обирає епатажні вбрання для неї, забороняє їй користуватися соцмережами та говорити на людях.

Водночас, близькі до жінки джерела переконували, що вона ставиться до цього як до іміджевої частини їхніх відносин, та отримує за це гарні гроші.

Хтозна, може причиною розладу стали судові позови проти репера від колишніх працівників його бренду Yeezy. В них, як відомо, фігурувало і ім’я Сенсорі. При чому жінці закидали чи не вагоміші порушення закону, ніж її благовірному.