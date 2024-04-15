Делевінь у лелітковій сукні оголила спину на премії в Лондоні. Фото

Британська супермодель Кара Делевінь вміє привертати до себе увагу на парадних хідниках та світських івентах.

Одним з таких стала церемонія нагородження театральної премії Olivier Awards 2024, яка відбулася днями у Лондоні.

Для виходу Делевінь обрала червоно-блакитну паєткову сукню із голою спиною, яка підкреслила численні татуювання зірки.

Кара сяяла в усіх можливих сенсах слова фото getty images

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До речі, напис трохи вище ліктя Делевінь зробила з помилкою, на яку зірці вказали її ж прихильники фото getty images

До речі, на премії також засвітилася співачка Ніколь Шерзінгер. Вона відвідала хідник у компанії нареченого, якого нещодавно привітала з днем народження кумедними фото.

Нагадаємо, нещодавно Кара Делевінь оголилася для модного кампейну.