Кара Делевінь зізналася, що купує одяг для своєї неіснуючої дитини

Британська модель та акторка Кара Делевінь мріє колись завести малюка. Поки ж цей час не настав, 29-річна зірка вже скуповує дитячий одяг та взуття.

У своєму незвичному хобі вона зізналася Harper's Bazaar UK, ставши героїнею березневого номеру журналу.

Кара мріє про материнство фото PAMELA HANSON із сайту harper's bazaar uk

"Я хочу мати діточок. Але ще не зараз. Я купляю дитячий одяг для своєї майбутньої дитини, якої не існує. Дитяче взуття мене підкорює - воно розбиває мені серце. Якось я пішла на шопінг і придбала такі манюсінькі Air Jordans, фіолетові, і на них лев. Я матеріалізую...", - пояснила Кара.

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Як відомо Кара називає себе пансексуалкою. На думку дівчини, їй було би простіше, якби в підлітковому віці перед її очима було більше рольових моделей LGBTQ+.

"Гадаю, я би менше себе ненавиділа, менше би соромилася, якби в мене хтось такий був", - поділилася Делевінь.

Делевінь стала героїнею березневого номеру журналу

Зі слів моделі, зараз вона самотня, і їй це подобається. Після розриву зі своєю дівчиною, акторкою Ешлі Бенсон, красуня вирішила взяти паузу від стосунків і попрацювати над собою.

У серпні Кара святкуватиме своє 30-ліття.

"Ставати старшою - це так приємно. Я так радію, але подзвоніть мені в той день та дізнаєтеся, як я - можливо, я плакатиму", - попередила вона.

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Нагадаємо, раніше Делевінь розповідала, як страждала від депресії та як втратила цноту.

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