Кара Делевінь зізналася, що купує одяг для своєї неіснуючої дитини
Британська модель та акторка Кара Делевінь мріє колись завести малюка. Поки ж цей час не настав, 29-річна зірка вже скуповує дитячий одяг та взуття.
У своєму незвичному хобі вона зізналася Harper's Bazaar UK, ставши героїнею березневого номеру журналу.
"Я хочу мати діточок. Але ще не зараз. Я купляю дитячий одяг для своєї майбутньої дитини, якої не існує. Дитяче взуття мене підкорює - воно розбиває мені серце. Якось я пішла на шопінг і придбала такі манюсінькі Air Jordans, фіолетові, і на них лев. Я матеріалізую...", - пояснила Кара.
Як відомо Кара називає себе пансексуалкою. На думку дівчини, їй було би простіше, якби в підлітковому віці перед її очима було більше рольових моделей LGBTQ+.
"Гадаю, я би менше себе ненавиділа, менше би соромилася, якби в мене хтось такий був", - поділилася Делевінь.
Зі слів моделі, зараз вона самотня, і їй це подобається. Після розриву зі своєю дівчиною, акторкою Ешлі Бенсон, красуня вирішила взяти паузу від стосунків і попрацювати над собою.
У серпні Кара святкуватиме своє 30-ліття.
"Ставати старшою - це так приємно. Я так радію, але подзвоніть мені в той день та дізнаєтеся, як я - можливо, я плакатиму", - попередила вона.
Нагадаємо, раніше Делевінь розповідала, як страждала від депресії та як втратила цноту.
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