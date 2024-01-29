Бужинська на милих сімейних фото показала, хто з дітей схожий на неї, а хто - викапаний татко
Співачка Катерина Бужинська у Insta-сторіс поділилася затишними кадрами з чоловіком, Дімітаром Стойчевим та їхніми спільними 7-річними дітьми-двійнятами: Катрусею і Дмитриком.
Вечір вихідного дня сімейство провело в кіно та в улюбленому ресторані.
Зазнімкувавшись із найріднішими, Катерина зазначила, що донька - копія свого тата, а от синочок - мамин.
Як відомо, молодші діти Бужинської живуть та навчаються в Болгарії. Старша ж дочка артистки, 17-річна Олена - у Німеччині, де за нею наглядають друзі мами.
Приєднуйтесь до дискусії