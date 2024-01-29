Бужинська на милих сімейних фото показала, хто з дітей схожий на неї, а хто - викапаний татко

Марія Ткаченко 29 січня, 13:30

Співачка Катерина Бужинська у Insta-сторіс поділилася затишними кадрами з чоловіком, Дімітаром Стойчевим та їхніми спільними 7-річними дітьми-двійнятами: Катрусею і Дмитриком.

Вечір вихідного дня сімейство провело в кіно та в улюбленому ресторані.

44-річна Катерина від нинішнього шлюбу має двійнят і старшу доньку - від попередніх стосунків

44-річна Катерина від нинішнього шлюбу має двійнят і старшу доньку - від попередніх стосунків

Фото з Instagram Бужинської
Дмитрик за зростом суттєво випереджає сестричку

Дмитрик за зростом суттєво випереджає сестричку


Зазнімкувавшись із найріднішими, Катерина зазначила, що донька - копія свого тата, а от синочок - мамин.

Бужинська вважає, що Катруся вдалася в батька

Бужинська вважає, що Катруся вдалася в батька

Згодні з Катею?

Згодні з Катею?

Як відомо, молодші діти Бужинської живуть та навчаються в Болгарії. Старша ж дочка артистки, 17-річна Олена - у Німеччині, де за нею наглядають друзі мами.

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