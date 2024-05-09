"Нарешті ми знаємо чіткий діагноз": Репяхова поділилася важливою новиною про їхнього з Павліком сина

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та бізнесвуман Катерина Репяхова поділилася зі своїми підписниками в Instagram важливою новиною щодо здоров'я синочка Махайла.

Лікарям нарешті вдалося встановити чіткий діагноз хлопчику, якому в червні виповниться 3 роки й який досі не заговорив. Про це 29-річна Катя повідомила в сторіс.

"Нарешті ми знаємо чіткий діагноз сина. Диспраксія. Працюємо. Віримо. Тільки вперед", - наголосила вона.

Реніше спеціалісти виключили наявність у Михайла розладів аутичного спектру Фото з Instagram Репяхової

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Диспраксія, за визначенням Вікіпедії, є розладом неврологічного розвитку, що характеризується порушенням координації фізичних рухів через неточності передачі повідомлень мозку до тіла. Діти з таким розладом часто сприймаються оточенням як незграбні, а в подальшому порушення дрібної моторики і швидкості рухів можуть заважати їм у навчанні та роботі.

Як розповіла Репяхова, відтепер до двох занять із нейрокорекції на тиждень у Михася додадуться ще два заняття з логопедом.

Наявність чіткого діагнозу - важливий крок до вирішення проблеми з моторикою та мовленням у хлопчика

Нагадаємо, Катерина - четверта дружина 58-річного Віктора Франковича, а їхній спільний син - четвертий нащадок. Від попередніх шлюбів у артиста є син Олександр і донька Христина, які вже давно зробили його дідом. Середній син Павліка, Павло, пішов із життя в 2020-му. Життя 21-річного юнака забрав рак.



