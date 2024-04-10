"Новий етап життя для нашої сім'ї": Репяхова пожартувала про синець, який поставив їй не чоловік, але Павлік

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова розказала про важливе рішення, яке вони прийняли: синочок Михайло, якому в червні буде 3 роки, переїздить спати в окреме ліжечко.

Наважилася на це Катя після чергового синця, який уночі ненавмисне поставило їй хлоп'я.

"Бачите синець над оком? І це не вперше...", - жартома заінтригувала Репяхова своїх підписників у Insta-сторіс.

Катерина розпочала історію драматично Скріншот із Instagram Репяхової

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"Цей синець мені поставив Павлік, але Павлік-молодший", - розкрила вона карти.

Але швидко пояснила, що до чого

"Міша спить на мені з 9 місяців, з того моменту, як розпочалася війна. Я довгий час психологічно не могла його відпустити в окреме ліжко, через обстріли, я думала, якщо що, я зможу його закрити собою, і з часом він звик сильно", - пояснила дружина Віктора Франковича.

Як розказала Катерина, сонний малюк в черговий раз не розрахував і, різко потягнувшись до мами, поцілив їй головою в обличчя. Для неї цей інцидент став знаком, що таки настав час купувати ліжечко.

Щоправда, зізналася жінка, вона поки не уявляє, "як вони це переживуть". Вона запитала в підписників про лайфхаки, як вони привчали своїх дітей спати окремо.

Михайло в новому ліжечку ніби каже: "Ну-ну, тату й мамо, удачі..."

Нагадаємо, раніше Репяхова розказувала, що через те, що дитина спить із нею чи радше на ній, в неї сильно болить спина. До того ж, норовливий Михасик не дуже любить ходити пішки, а воліє "їздити" на мамі.

Як відомо, Катю як ніхто мають зрозумітиТімур Мірошниченко та його дружина Інна, в чиє ліжко приходять спати трійко дітей. А нещодавно донька подружжя зробила маму "піратом", випадково штрикнувши їй пальцем в око.



