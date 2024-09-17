"Це нормально": дружина Павліка у спідньому показала свої вдалі та невдалі ракурси. Відео

Блогерка Катерина Репяхова вирішила нагадати своїм підписникам, що яку ідеальну картинку на бачили би вони на своєму екрані, справжня, "жива" реальність може суттєво від неї відрізнятися.

Свою думку дружина співака Віктора Павліка проілюструвала відео, в якому показується як із вдалих, так і з невдалих, на її думку, ракурсів.

"Бути не такою, як всі цього хочуть - це нормально!", - наголосила 30-річна Катя.

Катерина закликає своїх підписників та підписниць приймати себе неідеальними

"Кожного дня в соціальних мережах ми спостерігаємо ідеальну картинку. Але ідеальна картинка - це лише картинка. Я теж маю вдалі і невдалі ракурси, я теж маю неідеальне тіло. Бути неідеальною - це нормально. Я теж часто думаю про те, що в мене щось не вийде. Бути не впевненою в своїх силах - це нормально. Бути не такою, як всі цього хочуть - це нормально", - підсумувала вона.

Блогерка намагається саме так і чинити

Дружина Павліка показала, як виглядає у спідньому

Катерина, як і всі живі люди, має вдалі та невдалі ракурси

Але це - нормально

Нагадаємо, Репяхова не приховує від своєї аудиторії, що не всіма рисами зовнішності, які отримала від природи, вона задоволена. Так, наприклад, молодиця хірургічним шляхом змінила форму носа та підборіддя, а ще в неї в планах корекція грудей. Нещодавно блогерка показувала, як їй роблять уколи краси.

Як відомо, Катерина вже робила не одну спробу зробити спорт постійною частиною своєї рутини, але не чесно визнавала, що їй бракує сили волі.



