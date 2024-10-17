"У першу чергу дуже сильно боляче психологічно": дружина Павліка пожалілася на рецидив хронічного захворювання

Блогерка Катерина Репяхова зізналася, що дуже погано почувається. В дружини співака Віктора Павліка, яка багато років бореться з хронічним циститом, тобто запаленням сечового міхура, стався рецидив.

На думку 30-річної Каті, її здоров'я "посипалося" на тлі переживань за сина, 3-річного Михайла.

"У мене гострий напад циститу. 5 років в ремісії і рецидив... У першу чергу дуже сильно боляче психологічно. Жодні ліки не допомагають... або дуже на мало", - пожалілася молодиця.

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Репяхова поділилася зі своєю аудтиторією сумною новиною

"Такі флешбеки в минуле життя, де був хронічний цистит. Це було не життя...". - поділилася Репяхова, запостивши фото з лікарні.

Коли їй стане легше, блогерка планує повторити щеплення від циститу, яке роблять у Німеччині.

Катя поділилася архівним фото з ненайкращого періоду в своєму житті

Зі слів Катерини, тригером рецидиву став стрес. Жінка дуже перенервувала через генетичний тест, який нещодавно робили їхньому з Павліком сину, щоби визначити причину затримки психомовленнєвого розвитку хлопчика.

Як відомо, що відчуває зараз Репяхова, чудово могла би зрозуміти акторка Дар'я Петрожицька. Але в її випадку вакцинація, на жаль, не стала порятунком, а спричинила серйозну алергічну реакцію.



